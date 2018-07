FOTO: Žužemberk v srednjem veku

16.7.2018 | 10:00

Žužemberk - Žužemberški grad se je včeraj vrnil v srednji vek. Na jubilejnem, 20. srednjeveškem dnevu so tradicionalno gostili vrsto domačih in tujih srednjeveških skupin, rokodelcev, dvorskih dam, vitezov, dvorskih norcev in drugih, ki so množici obiskovalcev prikazali plese, mečevanje, lokostrelstvo in druge veščine iz tega zgodovinskega obdobja. Prireditev je nekajkrat namočila krajša ploha, a organizatorji so dan izvedli, kot je bilo načrtovano, obiskovalce je v okolici prevažal turistični vlakec, na voljo je bila tudi vožnja s konjsko vprego, v posameznih prostorih gradu so na ogled postavili razstave itd.

Zvečer je sledila še slovesnost ob občinskem prazniku, na kateri so med drugim podelili občinske nagrade, o čemer bomo kasneje še poročali.

Nekaj utrinkov 20. srednjeveškega dne si lahko ogledate v galeriji spodaj.

Tekst in foto: M. Martinović

Galerija