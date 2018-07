Uspeh novomeških gimnazijcev

16.7.2018 | 09:20

Zlati maturanti z ravnateljico Mojco Lukšič (Foto: B. Klemenčič)

Generacija maturantov 2018 (Foto: T. Durmič)

Novo mesto - Na Gimnaziji Novo mesto so se ponovno veselili rezultatov svojih dijakov na splošni maturi. Dijaki so v povprečju na letošnjem spomladanskem roku mature dosegli nadpovprečno število točk.

Zelo so ponosni na svojih 9 zlatih maturantov, torej tistih, ki so na maturi dosegli 30 točk in več. En dijak je na maturi iz kemije dosegel vse točke.

Čestitamo vsem!

mag. Vasja Jakše, pomočnica ravnateljice

Gimnazija Novo mesto