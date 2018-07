Raziskali, kosili, vse pograbili

16.7.2018 | 11:00

Milan Volavšek (Foto: M. L.)

Nabrusi, drugače se trava klanja. (Foto: M. L.)

"Na rožnati planini grabila je seno." (Foto: M. L.)

Voz so naložili, kot je treba- Na koncu se je vseeno prevrnil. Nalašč so ga namreč zapeljali na strmino, da so obiskovalci videli, kako hitro se lahko voz obrne. (Foto: M. L.)

Požirek jabolčnika (Foto: M. L.)

Lisca - S tradicionalno Košnjo na Lisci so v soboto sklenili živahno dogajanje ves prejšnji teden na tem vrhu nad Sevnico in na širšem območju. S prireditvijo so kosci in grabljice ter voznik s konjsko vprego Stanko Klenovšek prikazali spravilo sena na star način.

Za delavce na košenici so prinesli tudi pijačo in malico, oboje po starem: jabolčnik so pili tudi iz putriha, za malico so po tleh pogrnili prte in jih bogato obložili in še za psa se je tu našlo nekaj za priboljšek. Kosci in grabljice so prišli iz krajev izpod Lisce pa tja do Šentjurja, skratka od blizu in daleč.

Pri košnji so se vsi izjemno izkazali, saj so pokosili in pograbili ves breg, kar res ni bilo malo. Kosil je tudi sevniški župan Srečko Ocvirk, ki je v začetku nagovoril zbrane. Udeležence je pozdravil tudi pobudnik košnje Milan Volavšek.

V okviru prireditve, ki jo je povezoval Ciril Dolinšek, so tudi ocenjevali jabolčnik ter ocvirkovo potico in puhljo.

Prejšnji teden je v organizaciji Centra šolskih in obšolskih dejavnosti in občine Sevnica potekal raziskovalni tabor Lisca 2018. Osrednje teme tabora so bile urejanje prostora, ekološko kmetijstvo, varstvo okolja in trajnostni razvoj, šport in naravoslovje ter turizem in dediščina.

Tabor so predstavili v soboto v prenovljenih prostorih spodnjega dela Tončkovega doma na Lisci, ki so jih pri tem tudi uradno odprli po prenovi.

Na planinskem vrhu je bilo živahno ves dan, za obiskovalce so pripravili fotografsko razstavo in razstavo o rastlinskem in živalskem svetu Lisce, igre za otroke,vključno z iskanjem bonbonov v senu, na stojnicah so imeli izdelke domače obrtni in pridelke.

Pestro sobotno dogajanja, ki ga kljub oddaljenemu grmenju ni zmotil dež, so organizirali Gostinstvo Krašovec, KŠTD Razbor, že omenjena občina Sevnica in Center šolskih in obšolskih dejavnosti, KŠTM Sevnica, Društvo kmetic Sevnica, Turistično društvo Boštanj ob Savi, Planinsko društvo Lisca Sevnica in Športno kulturno društvo Mini kraljestvo.

