Visok jubilej PGD Krška vas

16.7.2018 | 14:10

Prostovoljno gasilsko društvo Krška vas je praznovalo 95-letnico delovanja. (Foto: M. Tokić)

Krška vas - Prostovoljno gasilsko društvo Krška vas je v soboto obeležilo 95 let aktivnega delovanja. Eno najstarejših društev v Posavju in Sloveniji, ustanovljeno leta 1923, je bilo gonilna sila razvoja vasi in vpreženo v vsa dogajanja v vasi in okolici, je sporočil Jože Piltaver.

Danes PGD Krška vas opravlja vrsto nepridobitnih dejavnosti in kot prostovoljna gasilska enota II. kategorije pokriva območje dveh strnjenih vasi in sicer Krško vas in Velike Malence ter del Mrzlave vasi pa tudi vinogradniško področje na obronkih Gorjancev, ki ga sestavljajo kraji Kozelc, Vitovec, Gaj in Malenški vrh.

»Letos so na gasilskem domu zamenjali streho, obnovili fasado in uredili notranjost, ter podrli skladišče, ki je stalo na sosedovem zemljišču. Na strokovnih gasilskih tekmovanjih so pionirske in mladinske ekipe v preteklosti dosegale odlične rezultate, tako na občinskih, regijskih in republiških tekmovanjih, tradicija pa se ohranja še sedaj,« je nanizal Piltaver.

Praznovanje so obogatili pevci MoPZ Ivan Kobal in Andreja Dvornik iz Krške vasi, predsednik društva Ivan Poldan se je zahvalil za pomoč in sodelovanje vsem članom društva in njihovim družinam, krajanom, Krajevni skupnosti Krška vas in Velike Malence, vsem društvom v vasi, sosednjim gasilskim društvom, brežiški občini, Gasilski zvezi Brežice in donatorjem.

Članom so podelili tudi značke za dolgoletno delo, priznanja GZ Brežice druge in prve stopnje, napredovanja, Jože Kranjec pa je prejel gasilsko plamenico I. stopnje. Častnemu predsedniku Ivanu Prahu, ki je član društva 67 let, in Jožetu Prahu, članu društva že več kot 71 let, pa je župan Ivan Molan predal plaketo PGD Krška vas v zahvalo za dolgoletno organizacijo in delo v gasilstvu, je še dodal Jože Piltaver.

M. Ž., Foto M. Tokić

