Častni občan je župnik Franc Vidmar

16.7.2018 | 12:50

Franc Vidmar med zahvalnim nagovorom (Foto: B. B.)

Franc Škufca in Nail Magdeev sta podpisala listino o sodelovanju. (Foto: B. B.)

Nuša Derenda (Foto: B. B.)

Žužemberk - Na slovesnosti ob občinskem prazniku so v Žužemberku sinoči v družbi predsednika republike Boruta Pahorja podelili občinska priznanja in za častnega občana razglasili domačega župnika Franca Vidmarja. Žužemberški župan Franc Škufca je ob tem županom mesta Naberežnje Čelni iz ruske republike Tatarstan Nailom Magdeevom podpisal listino o sodelovanju.

Poleg pisnih zahval župana in občine so včeraj podelili dva bronasta ter po en srebrni in en zlati grb občine Žužemberk. Bronasta grba sta prejela dolgoletni predsednik PGD Reber Janez Papež in nekdanji predsednik PGD Žužemberk Slavko Struna, srebrni grb pa PGD Šmihel, ki letos praznuje 90-letnico. Zlati grb je prejel Slavko Mirtič, učitelj in novinar, ki je bil med drugim tudi gonilna sila lanske odmevne postavitve spominskega obeležja ameriškemu bombniku, ki je med drugo svetovno vojno strmoglavil pod Gradencem.

Naziv častnega občana so podelili Francu Vidmarju, ki ga je za svojo pastoralno zavzetost in večkratni dekanski mandat novomeški škof Andrej Glavan lani imenoval za častnega kanonika novomeškega stolnega kapitlja. Priljubljeni župnik je zelo aktiven tudi na področju raziskovanja zgodovine in zgodovinopisja, s čimer je veliko prispeval k prepoznavnosti občine Žužemberk.

Prireditev, ki jo je povezoval Lojze Bojanc, s svojimi nastopi pa so jo popestrili domača sopranistka Klara Grum ter pianistka Maja Tajnišek in violinist Branko Brezavšček, se je končala s koncertom Nuše Derenda.

B. B.

