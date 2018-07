Dijaki SEŠTG nadpovprečni na splošni in poklicni maturi

16.7.2018 | 10:50

Zlati maturant Tomaž Hrovat

Novo mesto - V spomladanskem roku splošne mature 2018 je splošno maturo v celoti opravljalo 84 dijakov tehniške gimnazije, 81 je bilo uspešnih, kar predstavlja 96,4 % uspešnost (visoko nad slovenskim povprečjem, ki je 93,67 %). Povprečno so naši gimnazijci zbrali 19,6 točk (slovensko povprečje je 20,06). Izjemen uspeh na maturi oz. naziv zlatega maturanta je dosegel maturant Tomaž Hrovat.

K vsem izpitom na poklicni maturi je pristopilo 102 dijakov. 95 dijakov je poklicno maturo uspešno opravilo, kar znaša 93 %.

Sedem dijakov je doseglo izjemen uspeh, štirje so bili zlati, Andraž Krivec, Žan Pirnar, Aljaž Blatnik so bili diamantni in so osvojili vseh 23 točk.

mag. Tina Cvijanovič, prof.,

Šolski center Novo mesto

Srednja elektro šola in tehniška gimnazija

