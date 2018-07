Motoristka trčila v kolesarko, obe poškodovani

Policisti so bili v soboto nekaj pred 18. uro obveščeni o prometni nesreči na cesti med Leskovcem in Drnovim. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročila 26-letna motoristka, ki je zaradi neprilagojene hitrosti trčila v 40-letno kolesarko, ki je vozila v isti smeri in je ob prečkanju ceste ustavila na vozišču, da bi spustila mimo vozila, ki so vozila iz nasprotne smeri. V prometni nesreči se je motoristka hudo poškodovala in so jo odpeljali v UKC Ljubljana, lažje poškodovano kolesarko pa so oskrbeli v brežiški bolnišnici.

Pijana v brežino

V soboto okoli 20.30 pa se je prometna nesreča zgodila na Otočcu. 42-letna voznica osebnega avtomobila je zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v brežino. Voznica se v nesreči ni poškodovala, policisti pa so ugotovili, da je vozila pod vplivom alkohola, saj je v litru izdihanega zraka imela 1,23 miligramov alkohola. Odpeljali so jo v prostore za pridržanje in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Voznik štirikolesnika izgubil oblast nad vozilom

Pri Stranjah na območju Krškega se je v soboto popoldne na gozdni cesti zgodila nesreča, v kateri se je poškodoval voznik štirikolesnika. Policisti so ugotovili, da je 19-letnik zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in v ovinku trčil v avtomobil, ki je pripeljal iz nasprotne smeri. Voznik štirikolesnika je po trčenju padel in se lažje poškodoval.

Trije vlomi v Šentjuriju

V Šentjuriju na Dolenjskem je med 12. in 13. julijem nekdo vlomil v tri objekte. Iz kletnih prostorov zidanice je odnesel samokolnico in akumulator, iz dveh objektov pa ničesar. Škode je za okoli 800 evrov.

Ob kosilnico in tlačni čistilec

Z dvorišča gospodarskega objekta v Orehovici je v noči na petek nekdo ukradel odtujil kosilnico in tlačni čistilec.

Škode za tri tisočake

V Kukenbergu na območju Policijske postaje Trebnje je neznanec med 25. junijem in 14. julijem z delovišča odnesel pnevmatsko kladivo delovnega stroja. Škode je za okoli 3000 evrov.

Ukradel denar

V okolici Škocjana je 14. julija nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in ukradel denar.

Ob zlat nakit

V Dolenjih Dolah je v soboto zvečer neznanec med odsotnostjo stanovalcev skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo in odnesel zlat nakit. Škode je za okoli 7000 evrov.

31 tujcev nezakonito čez državno mejo

Policisti so med petkom in ponedeljkom pri opravljanju nalog varovanja državne meje na območju Policijske postaje Črnomelj izsledili in prijeli 31 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Devet tujcev je zaprosilo za mednarodno zaščito in jih odpeljali v azilni dom, policijski postopki pa še niso zaključeni.

