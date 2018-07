V oblačila vtke del sebe

Alenka Kralj s kolekcijo iz konopljinega platna, stkanega pred več kot 30 leti. (Foto: M. B. J.)

Boršt pri Podzemlju - Alenka Kralj z Boršta pri Podzemlju ima rada naravo in razmišljala je, kako lahko tudi sama prispeva k njenemu varovanju in ohranjanju. Želela je delovati odgovorno do vsega živega, pri tem pa koristno uporabiti svoje znanje, ročne spretnosti in druge talente, ki jih je pridobila in razvila v življenju.

Svoje sposobnosti in razmišljanje je vpletla v izdelke, torej v oblačila, obutev, dodatke in v darilni program. Tako v glavnem ustvarja izdelke iz ponovne uporabe in naravnih materialov, največkrat iz izpranega bombaža. »Ljudje, ki jim je všeč moj način ustvarjanja, prinesejo že uporabljena oblačila in skupaj po njihovih željah ustvarimo nove kreacije. Seveda ne morem sprejeti vseh oblačil, ki se jih želijo ljudje znebiti, ker nimam toliko prostora,« pravi Alenka, ki želi pomagati ljudem, ki bi si želeli prenoviti stara oblačila, na delavnicah, na katerih jih veliko odkrije, kako so vešči in ustvarjalni.

Alenka Kralj je prepričala, da je modna industrija, katere slogan je obleči – zavrzi, naredila tudi veliko slabega. »Ljudje so se navadili kupovati vedno nova oblačila. Čeprav se moda nenehno spreminja, so ljudje postali uniformiranci. Imajo polne omare oblačil, od katerih jih je veliko neuporabnih. Veseli me, da so se vsaj nekateri začeli spraševati, kje so meje, in zavedati, da so v oblačilih strupi. V oblačilih je tudi energija tistega, ki jih je ustvaril. In če je nezadovoljen, se to prenese na tistega, ki jih nosi,« razpreda Alenka, ki tudi zaradi tega želi v oblačila, ki jih obleče, vtkati sebe in svojo pozitivno energijo.

»Izhajam iz časov, ko smo še popravljali in predelovali oblačila, kar je bilo včasih veliko lažje kot danes, ker so bili materiali kakovostnejši. Zelo dober material je džins pa tudi platno iz lana in konoplje. V Beli krajini so včasih sejali veliko lana in industrijske konoplje. Zlasti zadnja je zelo trpežna, za pridelavo ne potrebuje posebnih gnojil in škropiv, ampak prečiščuje zemljo in dobrodejno vpliva nanjo. Skratka, industrijska konoplja hrani, zdravi in oblači. Zelo sem se poistovetila s to rastlino, ki je neodvisna, nevpadljiva in trdoživa,« je zadovoljna.

Platna iz industrijske konoplje v Beli krajini ne tkejo več, zato je bila Alenka Kralj toliko bolj vesela, ko ji je uspelo s pomočjo Vere Vardjan iz Velikega Nerajca dobiti v Beli krajini stkano blago iz konoplje, ki je bila tudi pridelana na belokranjskih poljih. »Pred tem sem uporabljala laneno platno, izjemno presenečena pa sem bila nad lastnostmi konopljinega platna, ki je zelo prijetno za nošenje. Iz njega sem naredila torbice, copate, natikače in tunike. Ta kolekcija je bila za mojo dušo. Moje ustvarjanje je kot delo umetnika. Blago je kot slikarsko platno, tehnike šivanja pa kot čopič,« je navdušena Alenka, ki se namerava v prihodnje posvetiti izdelavi dodatkov in otroških oblačil iz konopljinega platna.

