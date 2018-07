Sokolarji jutri po svoje umetnine?

16.7.2018 | 20:00

Uporabniki so Sokolski dom v torek zapustili mirno. Po zaslišanju na PU Novo mesto se Sebastjan Šeremet in drugi niso mogli več vrniti v objekt, saj so ga zaprli z zaščitno ograjo. Na občini so danes potrdili, da bodo lahko svoje umetnine in ostali material izselili jutri. (Foto: M. M., arhiv DL)

Novo mesto - Po torkovi izselitvi zadnjih uporabnikov Sokolskega doma so v objektu ostali številni njihovi izdelki, Narodni dom pa je po novem zavarovan z zaščitno ograjo. Pred dnevi je Sebastjan Šeremet z ostalimi prišel po svoje slike in druge umetniške izdelke, a jih niso mogli prevzeti.

»Danes smo prišli, kot je bilo dogovorjeno, pobrati naše stvari. Teh je ogromno, od slikarskih in ostalih umetniških del do drugega materiala, vendar nam je bil dostop do teh zavrnjen, najprej s strani varnostnikov, nato pa še s strani občine. Tam so nam obljubili, da v roku ene ure nekdo pride odpret. Čakali smo mi, čakal je kamion in dež je padal. Nikogar ni bilo. Poklicali smo policijo, ki je tudi prišla, in na vprašanje, ali gre za krajo, dobili odgovor, da se moramo o tem z občino zmenit. Kot kaže, torej občina ne misli ukrasti zgolj stavbe, ki pripada ljudem, ampak tudi umetniška dela in drug materijal?!« so zapisali na facebook strani Sokolca.

Z novomeške občine so za Dolenjski list danes pojasnili, da so bili res dogovorjeni, a dogovor zajema tudi uskladitev, saj želi občina pri selitvi zagotoviti tudi varnostnike. »Prejšnji teden smo pričakovali eno osebo, prišlo pa jih je devet, zato jih en uslužbenec varnostne službe ni mogel nadzorovati. Za jutri (torek) smo dogovorjeni, da pridejo znova,« so še zapisali v današnjem odgovoru.

M. M.