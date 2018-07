Konec julija se izteče rok za vložitev dohodninske napovedi

17.7.2018 | 08:00

Ljubljana - S Finančne uprave RS so sporočili, da se 31. julija izteče rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine za tiste zavezance, ki do 15. junija na dom niso prejeli informativnega izračuna dohodnine, čeprav so imeli v letu 2017 dohodke, ki so obdavčeni z dohodnino. Napoved morajo vložiti sami, ne glede na višino prejetega dohodka, in sicer na finančnem uradu, v katerem so v času vložitve napovedi vpisani v davčni register.

Obrazec napovedi za odmero dohodnine je dostopen na vseh finančnih uradih in na spletni strani Finančne uprave RS: http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/letna_odmera_dohodnine/#c1075. Napoved je mogoče z varnim kvalificiranim digitalnim potrdilom ali brez digitalnega potrdila (registracija z uporabo uporabniškega imena in gesla) poslati tudi v elektronski obliki prek portala eDavki na naslovu: http://edavki.durs.si/.

M. Ž.