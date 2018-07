Strela udarila v dimnik; prevrnjen tovornjak z avtodomi

17.7.2018 | 07:00

Včeraj ob 18:26 uri je v Rumanji vasi v občini Straža strela udarila v dimnik stanovanjske hiše in poškodovala kritino na stanovanjski hiši ter drvarnici. Gasilci PGD Vavta vas so zamenjali kritino na obeh objektih ter pregledali ostrešje stanovanjske hiše s termo kamero. Do požara ni prišlo.

Poplave meteorne vode

Ob 22:14 je v Stopičah v občini Novo mesto meteorna voda začela ogrožati dvostanovanjsko hišo. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Stopiče so s protipoplavnimi vrečami zavarovali objekt in preusmerili tok vode. Delavci Cestnega podjetja Novo mesto so cesto ob objektu zaprli.

Drevesa padla na gospodarski objekt

Ob 20.33 so posredovali gasilci PGD Blanca v naselju Kladje nad Blanco, občina Sevnica, kjer so razžagali in odstranili tri podrta drevesa iz gospodarskega objekta.

Prevrnjen tovornjak z avtodomi

Ob 22:54 se je na avtocesti Obrežje-Ljubljana med priključkoma Mirna Peč in Trebnje-vzhod pri kraju Jezero v občini Trebnje prevrnilo tovorno vozilo, ki je prevažalo avtodome. V nesreči se je poškodoval voznik. Na kraju ga je oskrbela ekipa nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Trebnje in ga odpeljala na nadaljnje zdravljenje. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Trebnje so pomagali reševalcem pri prenosu poškodovanega voznika, razsvetljevali kraj nesreče in z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine. Zaradi nesreče je bila cesta v smeri Ljubljane več ur zaprta.

Danes brez vode ...

Komunala Novo mesto obvešča vse porabnike pitne vode na območju naselij Gorenja vas, Radovlja, Zbure, Hrib pri Klevevžu, Čelevec, Dol pri Šmarjeti v občini Šmarješke Toplice, da zaradi del na vodovodnem omrežju ne bo pitne vode danes predvidoma od 8.00 do 14.00 ure. V času del bo uporabnikom na voljo oskrba z avtocisterno.

Komunala Sevnica obvešča uporabnike pitne vode na vodovodu Krmelj, v naselju Šentjanž, da bo predvidoma med 8. in 12. uro motena oskrba s pitno vodo zaradi vzdrževalnih del na sistemu.

... ali elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODHOSTA;

- od 7.15 do 8.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STRAŽA , TP RESA;

- od 10.00 do 10.45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRJE PRI SOTESKI;

- od 11.00 do 11.45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SOTESKA, TP DRENJE;

- od 12.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODGORA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7.00 do 8.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CVIBLJE;

- od 8:30 do 9:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DEČJA VAS;

- od 12.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CVIBLJE 2.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 11.30 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. BAN, TP VODENICE, TP RŽIŠČE, TP SONČNIKI, TP VRBOVCE, TP DRČA;

- od 11.30 do 14.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JAVOROVICA, TP VRATNO, TP STRAŽNIK, TP APNENIK.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli med 9. in 12. uro na območju TP Banovec, Čukovec, Vidova pot in Župjek ter na področju nadzorništva Brežice med 9. in 12. uro na območju TP Podgorje Okrog in Predislavc.

M. K.