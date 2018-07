Rušili zaradi strohnelih tramov

Muzejska hiša v Semiču počasi dobiva končno podobo. (Foto: M. B. J.)

Semič - V okviru projekta z naslovom Doživetje skrivnosti voda in akronimom Misterion, ki poteka v sodelovanju med Slovenijo in Hrvaško, so v Semiču v začetku lanskega novembra začeli obnovo Muzejske hiše. Kot najugodnejši ponudnik je bila izbrana družba Malkom iz Novega mesta, ki hišo obnavlja skupaj z družbo TGH iz Črnomlja. Dela, ki naj bi bila končana letošnjega septembra, naj bi stala 884.000 evrov. Naložba zajema obnovo celotne stavbe.

Tako bodo v celoti zamenjali ostrešje, stavbno pohištvo, prenovili fasado, medetažne konstrukcije, predvidena je statična utrditev objekta, ob objektu pa bodo zgradili prizidek, namenjen servisnim dejavnostim, kot so: dvigalo, prostori Tica, sanitarije itn. Objekt bodo protipotresno obnovili, na novo bodo zasnovali strojne in elektronapeljave ter vgradili novo opremo.

Pred začetkom gradnje so bili na novomeški območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) skladno s kulturnovarstvenimi pogoji obveščeni o začetku del. Skladno z navedenimi pogoji so decembra sondirali stene in strope v pritličju stavbe, saj so domnevali, da so mogoče na njih poslikave. Našli so tri poslikave, od katerih je s pomočjo sodobne tehnologije in simulacij mogoča rekonstrukcija ene izmed šablonskih dekorativnih poslikav.

Ko so začeli gradbena dela, pa se je v nadstropju izkazalo, da so bili v notranjosti obodne zidne konstrukcije skriti leseni tramovi, ki so strohneli in razpadli. Če bi hoteli nadaljevati gradnjo po projektu, bi morali vložiti veliko dodatnega denarja za statično ureditev objekta pa tudi varnost pri delu bi bila ogrožena.

Po pridobljenih mnenjih projektanta, statikov in ZVKDS so ugotovili, da je optimalna rešitev odstranitev zgornjega nadstropja ter izdelava nove medetažne konstrukcije in zgornjega nadstropja. Pridobili so spremembo gradbenega dovoljenja, bistveno pa je, da objekt ostaja v enaki funkciji, kot je bil predviden v idejni zasnovi in projektu za izvedbo. To pa pomeni, da se ne bodo spremenili uporaba in namen objekta ter podoba stavbe. Obstaja tudi možnost, da se ohranijo poslikave v pritličju. Zaradi sprememb pri izvedbi projekta pa je bil z izvajalcem sklenjen aneks, s katerim se je pogodbena vrednost zvišala za slabih 42.000 evrov z DDV.

V Muzejski hiši bodo uredili stalno razstavo Narava Bele krajine, za kar je bilo v postopku javnega naročila izbrano podjetje GEAart iz Nazarij. Pogodbo so podpisali v začetku letošnjega maja, razstava, ki bo stala 158.600 evrov, pa naj bi bila postavljena najpozneje konec septembra prihodnje leto.

