Dogradili bodo kanalizacijsko omrežje

17.7.2018 | 10:10

Občina Krško namerava v aglomeracijah Krško desni breg-Leskovec in Senovo-Brestanica do leta 2020 na kanalizacijsko omrežje priključiti dodatnih 1300 populacijskih enot novih. (Foto: B. B.)

Krško - Krški svetniki so na nedavni seji med drugim potrdili tudi naložbeni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju spodnje Save, ki zajema gradnjo sekundarne kanalizacije na območjih desnega brega Krškega in Leskovca ter Senovega in Brestanice.

V aglomeraciji Krško-desni breg in Leskovec, ki ima 4953 populacijskih enot (PE), priključenost uporabnikov na omrežje trenutno dosega približno 93 odst., na območju Senovo-Brestanica (4620 PE) pa 75 odst. Z 2,16 milijona evrov vrednim programom želi občina do leta 2020 stopnjo priključenosti na teh dveh območjih povečati na 98 odst.

Kanalizacija Krško-desni breg in Leskovec bo dolga nekaj več kot 2,4 km, program pa predvideva tudi gradnjo dveh črpališč. Kanalizacija Senovo-Brestanica-naselje Senovo bo dosegla 4,5 km, zgrajena pa bodo tri črpališča.

B. B.