Na avtocesti trčil v varovalno ograjo in se prevrnil

17.7.2018 | 11:10

Foto: Arhiv DL

O prometni nesreči na avtocesti, v bližini izvoza za Trebnje vzhod, so bili policisti obveščeni ob 22.54. Novomeški prometniki so opravili ogled in ugotovili, da je voznik tovornega vozila za prevoz vozil iz Srbije domnevno zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste, kjer je trčil v varovalno ograjo in se z vozilom prevrnil. Poškodovanega voznika so reševalci odpeljali v bolnišnico in po prvih podatkih naj bi bil lažje poškodovan. Delavci DARS-a so uredili obvoz, promet pa je bil popolnoma sproščen ob 2.49.

Šesterica Pakistancev nezakonito čez mejo

Policisti so včeraj med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Policijske postaje Črnomelj izsledili in prijeli šest državljanov Pakistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

M. Ž.