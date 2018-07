Pripravljajo se na prenovo starega mestnega jedra

17.7.2018 | 15:15

Metliško mestno jedro so pred kratkim oživeli preko izjemne celovečerne predstave z naslovom Urbani gib - zgodba treh trgov. (Foto: M. B. J., arhiv DL)

Metlika - V Metliki se nameravajo v prihodnjih letih lotiti prenove in oživljanja tamkajšnjega starega mestnega jedra. Pri tem se bodo oprli na konservatorski načrt novomeške enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, občina pa že pripravlja projektno dokumentacijo, je poročala STA. Vrednosti naložbe še niso ocenili, pri prenovi računajo na razpise.

Kot je povedal domači župan Darko Zevnik, se nameravajo prijaviti na različne razpise za evropsko denarno podporo, če na teh ne bodo uspešni, pa računajo na razpise nove finančne perspektive po letu 2022.

V metliškem starem mestnem jedru s tremi trgi, ki po drugi svetovni vojni ni bilo deležno kakšne posebne prenove, bi radi prenovili dokaj uničeno pohodno površino in uredili njegov videz. Mestno jedro, kjer živi le približno 100 ljudi, bi radi hkrati oživili, je dodal.

Konservatorski program pri prenovi odprtih javnih površin v metliškem zgodovinskem jedru predvideva najprej izvedbo arheoloških raziskav. Tem naj bi sledila rekonstrukcija komunalne in druge infrastrukture ter sanacija prekopanih javnih površin oz. »celovita prenova uličnega parterja«. Med cilji prenove načrt navaja izboljšanje življenjskih razmer ob hkratnem ohranjanju mestne identitete in krepitev privlačnosti mestnega okolja, piše STA.

Župan je nadaljeval, da občina že končuje pripravo projektne dokumentacije za prenovo Mestnega trga pred občinsko stavbo, temu bosta sledila še Trg svobode in Partizanski trg. Dela se bodo lotili po etapah, pri čemer se nameravajo prilagoditi potrebam mestnih prebivalcev.

Prenoviti nameravajo vso infrastrukturo oz. vodovod, kanalizacijo in druge vode, hkrati bi radi v metliškem starem mestnem jedru vzpostavili daljinsko ogrevanje z osrednjo kurilnico v kleti nekdanje srednje šole. Daljinsko nameravajo ogrevati vse metliške javne stavbe in hkrati zasebnike, ki so bodo želeli priključiti na toplovod. Preuredili bi radi tudi zdajšnje prometne tokove.

Projektno dokumentacijo bodo končali do konca leta, prihodnje leto jih po županovih besedah čakata ocena projekta in »zahtevno« pridobivanje denarja. Ker so v tekočem finančnem obdobju do evropske denarne podpore upravičene zgolj mestne občine, bodo tovrstne možnosti iskali preko združenja zgodovinskih mest ali evropskih medregijskih projektov. V skrajnem primeru računajo na evropsko denarno podporo novega finančnega obdobja in kasnejši začetek prenove, je še povedal Zevnik.

M. Ž, STA