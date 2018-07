Narodni dom se prazni

17.7.2018 | 12:10

Brez besed ...

Novo mesto - Kot smo včeraj napovedali, so po dogovoru z novomeško občino nekateri ustvarjalci danes prišli po svoje umetnine in druge izdelke, ki se jih je nemalo nabralo v dobrem desetletju delovanja v prvem Narodnem domu na Slovenskem.

Ob našem obisku je bil tam tudi alternativni slikar Sebastjan Šeremet, ki je najdlje vztrajal v domu in ga zapustil po posredovanju varnostnikov in policije pred enim tednom, pa slikar Igor Obradinovič in drugi.

Povedali so, da imajo v prostorih še veliko materiala, danes bodo vzeli najbolj osebne stvari, marsikatera kovinska skulptura ali druga umetnina pa bo ostala tam, saj niso dobili drugih, nadomestnih prostorov. Kot je povedala ena od uporabnic, današnje dogajanje spremlja večje število varnostnikov.

Tekst in foto: M. M.

