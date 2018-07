V Pišecah veselo tudi med počitnicami

17.7.2018 | 12:20

Pišece - Ob koncu šolskega leta smo se na OŠ Maksa Pleteršnika Pišece odločili, da tudi med počitnicami ponudimo dva termina jezikovno-športnih delavnic za naše učence.

Prvega smo izvedli v začetku julija in lahko rečemo, da smo se imeli zelo lepo. Vsak dan smo se družili, se kaj novega naučili, pekli palačinke, ustvarjali s kamni in kredami, veliko telovadili, spuščali ladjice po Gabernici… Zadnji dan pa smo se odpravili na Otočec. Želeli smo preizkusiti adrenalinski park, a je bilo vreme slabo, zato smo skočili v njihov bazen in uživali v vodi. Teden našega druženja je hitro minil in že se veselimo novega druženja konec avgusta.

Alenka Cizel, OŠ MP Pišece

