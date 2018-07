Obnavljajo železni most čez Savo

17.7.2018 | 13:35

Ograja je odstranjena. (Foto: Občina Brežice)

Peskanje konstrukcije mostu.

Brežice - Brežiška občina je začela z obnovo železnega mosta čez reko Savo v Brežicah. Z vozišča so že odstranili asfalt in ograjo mostu, trenutno pa se izvajajo peskanje železne konstrukcije. Pred začetkom del je bilo potrebno prestaviti vodovod, prav tako je podjetje Adriaplin prestavilo plinovod pod reko Savo in sedaj čaka na dovoljenje za odstranitev cevi z mostu, so sporočili iz občine.

Kot je dejal župan Ivan Molana, občina razmišlja o tem, da bi v naslednjem letu sanirala tudi železni most čez reko Krko, ki je v boljšem stanju, in tako konec leta 2019 zaključila obnovo obeh železnih mostov.

Na občini Brežice so se za zahtevno sanacijo odločili zaradi dotrajanosti mostu, spodnji del mostu čez Savo je namreč prizadela močna korozija in ogrozila njegovo trdnost in nosilnost. V postopku javnega naročanja je bil za izvajalca celovite sanacije železne konstrukcije 114 metrov dolgega mostu preko reke Save izbrani podjetje Rafael iz Sevnice. Vrednost sanacije tega dela mostu znaša nekaj manj kot 1,1 milijonov evrov, ki jih bo občina zagotovila sama.

Prenova mostu bo trajala dve leti, ker je pogojena z več različnimi dejavniki, od vodostaja reke Save do vremenskih razmer, prestavitve infrastrukture, vezane na most, in podobno.

Kot so še na brežiški občini zapisali v sporočilu za javnost, je namen sanacije mostu ohranitev obstoječega prometnega režima – enosmernega lokalnega prometa za osebna vozila, kolesarje, motoriste in pešce. Železna mostova čez Savo in Krko, ki sta bila zgrajena leta 1906 v času Avstro-ogrske države, pa sta tudi pomemben simbol tako mesta Brežice kot občine.

M. Ž.