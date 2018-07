Nesreči, potres in krajše neurje

17.7.2018 | 18:10

Zjutraj ob 7.25 sta na Ljubljanski cesti v Novem mestu trčili osebni vozili. Poškodovala se je ena oseba, reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so jo oskrbeli in prepeljali v novomeško bolnišnico. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali mesto nesreče, postavili vozilo na kolesa, odklopili akumulatorja, pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu ter z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine, v današnjem poročilu navajajo dežurni v ReCO Novo mesto.

Potres

Ob 8.46 so po podatkih Urada za seizmologijo Agencije za okolje seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,2 v bližini Metlike, 78 km jugovzhodno od Ljubljane. Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Metlike in Drašičev. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).

S helikopterjem

Nekaj po 14. uri so v ulici Nad mlini v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto pomagali reševalcem prenesti obolelo osebo iz stanovanja v večstanovanjskem objektu do reševalnega vozila. Okoli 15.30 pa je posadka s helikopterjem Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe HNMP prepeljala obolelo osebo iz ZD Metlika v UKC Ljubljana.

Močan veter in veliko dežja

Popoldne je Novo mesto za krajši čas zajelo neurje z močnim vetrom in obilnimi padavinami. Ob 15.48 je v Šegovi ulici močan veter podrl drevo na cesto. Dežurni delavec cestnega podjetja je drevo odstranil in razžagal. Dobrih deset minut kasneje je veter zlomil drevo tudi na Skalickega ulici. Za odstranitev drevesa je poskrbel dežurni delavec cestnega podjetja. Tik pred 16. uro je v Mušičevi ulici meteorna voda zalila kletne prostore večstanovanjskega objekta. Gasilca GRC Novo mesto sta vodo izsesala.

Tehnična in druga pomoč

Ob 16.35 sta v Stranski vasi gasilca PGD Stranska vas odpeljala električni agregat zaradi izpada električne energije.

Padel s strehe

Dan je v Posavju minil bolj mirno. Dežurni v brežiškem ReCO poročajo o delovni nesreči.

Ob 12.21 je na Krški cesti v Kostanjevici na Krki delavec padel s strehe. Posredovali so reševalci NMP Krško, ki so poškodovanega oskrbeli na kraju in prepeljali v SB Brežice.

M. M.