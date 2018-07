FOTO: Poplavilo Cikavo

17.7.2018 | 19:45

Foto: FB stran podjetja Tabakum s Cikave

Novo mesto - Kot smo poročali, je območje Novega mesta popoldne zajelo krajše neurje z močnejšimi padavinami in nalivom. Dežurni na 112 so poročali o dveh podrtih drevesih in poplavljeni kleti večstanovanjskega bloka, grozljiv posnetek pa so na svojem facebooku objavili v podjetju Tabakum.

»Zaradi izjemno močnega naliva je Podbevškova ulica na Cikavi poplavljena in trenutno ni prevozna od Steklarstva Šiško do Tabakuma!« so zapisali ob fotografiji, s katero so opozorili na razmere pred nekaj urami in dodali, da gre žal za precej pogost pojav na Cikavi. Danes je tamkajšnjo cesto menda zalilo v slabih štirih minutah.

Kot je znano, odvodnjavanje meteorne vode ni ustrezno urejeno, na mestni občini že vrsto let snujejo projekt širitve te gospodarske cone in z njim tudi odpravo opisanih težav ob obilnejših padavinah, a rezultatov zaenkrat še ni.

M. M.