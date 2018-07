Viličar mu je stisnil nogo

ilustrativna slika (Foto: arhiv)

Sinoči ob 19.01 uri se je na avtocesti pred počivališčem Dul v smeri Novega mesta, občina Trebnje, osebno vozilo zaletelo v odbojno ograjo. Še pred prihodom gasilcev in reševalcev na kraj dogodka se je voznik z osebnim vozilom odmaknil na počivališče Dul. V nesreči ni bilo poškodovanih. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na vozilu in posuli razlite motorne tekočine.

Delovna nesreča

Ob 21.28 je v podjetju na Biču v občini Trebnje viličar, na katerem je bil kontejner, osebi stisnil nogo. Posredovali so reševalci NMP Trebnje, ki so poškodovano osebo oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes:

- od 6.30 do 7.30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CP TREBNJE;

- od 7.30 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAGORICA PRI ŠEVNICI, na izvodu DESNO;

- od 8.00 do 8.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RODINE PRI TREBNJEM;

- od 9.00 do 9.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLGA NJIVA PRI GRADIŠČU;

- od 11.00 do 12.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZGORNJI CEROVEC, TP NOVA GORA, TP NOVA GORA CERAR;

- od 13.00 do 13.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JAVORJE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7.30 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMIHEL;

- od 8.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ADAMIČEVA;

- od 11.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELA PRI DOL. TOPLICAH.

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce na področju Mokronog, da bo prekinjena dobava električne energije med 8.00 in 10.30 na območju TP SELSKA GORA izvod CIRNIK.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 10.30 do 14.30 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. SUHADOL.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Sovretova izvod proti koloniji med 8. in 12. uro in na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju TP Orešje grad izvod Drenovec med 8. in 9. uro.

M. K.