V junijskem neurju s točo za skoraj 547.000 evrov intervencijskih stroškov, iz proračunske rezerve za pokritje dobrih 412.000 evrov

18.7.2018 | 09:05

Foto: M. B. J., arhiv DL

Ljubljana, Črnomelj, Semič - Uprava za zaščito in reševanje je pripravila končno poročilo po junijskem neurju s točo in poplavami v Beli krajini. V posredovanju gasilskih enot, občin ter uprave je skupaj nastalo za 546.854 evrov intervencijskih stroškov. Ministrstvo za obrambo vladi predlaga, da se iz proračunske rezerve povrne več kot 412.000 evrov, poroča STA. Od tega je največ stroškov imela Občina Črnomelj, in sicer 298.912 evrov.

Gasilski enotam je v neurju nastalo za 234.531 evrov, upravi za zaščito in reševanje za 8420, Občini Semič za 3328 in Gasilsko reševalnemu centru Novo mesto (GRC) za 1664 evrov intervencijskih stroškov, med drugim piše v poročilu.

Intervencijski stroški gasilskih enot zajemajo predvsem strošek poškodovane opreme in pranja oblek. V črnomaljski občini so pri izvajanju nujnih zaščitnih ukrepov in nalog po neurju nastali stroški predvsem za nujne nabave opreme in materialov, nalaganja in odvoza materialov, poškodovanih v neurju in uporabljenih za izvajanje nujnih zaščitnih ukrepov, navaja STA.

Končno poročilo bo obravnavala vlada, ki opravlja tekoče posle, odločala pa bo tudi o predlogu sklepa, da se iz sredstev proračunske rezerve upravi za zaščito in reševanje zagotovi 412.659 evrov za pokritje intervencijskih stroškov.

Od tega bi celoten znesek intervencijskih stroškov povrnili prostovoljnim gasilskim društvom, GRC Novo mesto in za popolnitev državnih rezerv materialnih sredstev. Črnomaljski občini pa bi namenili več kot 168.045 evrov, piše v predlogu sklepa, ki ga je pripravilo ministrstvo.

Dodano ob 12.05:

S končnim poročilom se je vlada že seznanila na dopisni seji. Sprejela je tudi sklep, da se Ministrstvu za obrambo, Upravi RS za zaščito in reševanje iz proračunske rezerve zagotovi 412.659 evrov za pokritje intervencijskih stroškov, in sicer: Gasilski zvezi Slovenije za prostovoljna gasilska društva, aktivirana na podlagi odredbe poveljnika Civilne zaščite RS o aktiviranju gasilskih enot iz drugih regij za zaščito, reševanje in pomoč po močnem neurju s točo in poplavami na območju Črnomlja v višini 234.531,73 evrov; Občini Črnomelj v 168.044,83 evrov; Gasilsko-reševalnemu centru Novo mesto 1.663,80 evrov in za popolnitev državnih rezerv materialnih sredstev zaščite in reševanje v višini 8.420 evrov.

Pri odpravljanju posledic je po zbranih podatkih na območju občin Črnomelj in Semič sodelovalo 3.069 gasilcev iz domačih gasilskih zvez ter posavske, ljubljanske, gorenjske, savinjsko-šaleške, notranjske, zasavske, celjske in dolenjske regije, 305 pripadnikov Civilne zaščite, Rdečega križa in drugih organizacij ter služb, 212 pripadnikov Slovenske vojske in 100 gasilcev iz Republike Hrvaške. Skupaj je pri odpravljanju posledic sodelovalo 3.686 oseb.

Stroške intervencij in ukrepov so posredovali Občina Črnomelj, Občina Semič, Gasilska zveza Slovenije, Gasilsko-reševalni center Novo mesto in Ministrstvo za obrambo (Uprava RS za zaščito in reševanje). Skupaj, kot že zapisano, ti znašajo 546.854 evrov.

