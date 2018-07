Po padcu s strehe zaradi hudih poškodb umrl

Včeraj se je nekaj po 12. uri v Kostanjevici na Krki zgodila nesreča pri delu. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je 30-letni delavec opravljal dela na strehi skladiščnega objekta. Ko je stopil na strešno ploščo, naj bi se prelomila in moški je padel z višine okoli šestih metrov. Reševalci so ga oživljali in odpeljali v brežiško bolnišnico, kjer je zaradi hudih poškodb umrl. Okoliščine nesreče kriminalisti še preiskujejo, kraj nesreče pa so si ogledali tudi preiskovalna sodnica, okrožni državni tožilec in pristojni inšpektor za delo.

Izsilil prednost in povzročil nesrečo

Včeraj okoli 7.30 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na Turkovi ulici v Novem mestu, kjer naj bi se voznik prevrnil z vozilom. Ugotovili so, da sta bila v nesreči udeležena dva voznika osebnih vozil. 62-letni voznik se je nepravilno vključeval v promet in izsilil prednost 51-letnemu vozniku. Lažje poškodovanega 51-letnika so reševalci odpeljali v bolnišnico.

Kraja na delovišču

Na delovišču v Krškem je med ponedeljkom in torkom nekdo z delovnega stroja odnesel električne vodnike. Škode je za okoli 1500 evrov.

Nezakonito čez državno mejo

Policisti Pu Novo mesto so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Policijske postaje Črnomelj včeraj izsledili in prijeli 13 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z državljani Sirije, Iraka, Tunizije, Alžirije, Irana, Afganistana in Pakistana, še niso zaključeni.

Iz PU Ljubljana pa so sporočili, da so bili policisti včeraj okoli 17. ure obveščeni o opaženih tujcih na območju Ložin (Kočevje). Pri pregledu območja so prijeli šest tujcev, in sicer tri državljane Afganistana, dva državljana Pakistana in Iranca. Ugotovili so je bilo, da so osebe nezakonito prestopile državno mejo na območju Vinice. Vsi tujci bodo po izvedenih postopkih vrnjeni hrvaškim varnostnim organom.

