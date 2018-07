Spodnji del trga v zaključni fazi, križišče ostaja zaprto

18.7.2018 | 11:15

V spodnjem delu trga izvajajo tlakovanje in gradijo priključke do objektov.

Križišče Pugljeve in Sokolske ulice ter Glavnega trga in Kandijskega mosta ostaja zaprto za motorni promet do predvidoma septembra.

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto stremi k čim prejšnjemu zaključku del na Glavnem trgu in tlakovanje spodnjega dela napreduje po načrtih, prav tako se nadaljuje gradnja priključkov in urejanje pločnikov, so danes sporočili z rotovža in nadaljevali: »Glede na ugoden potek del in ob upoštevanju dejstva, da bo večina občanov prihajajoče tedne izkoristila za dopuste, se je izvajalec odločil, da dela v spodnjem delu Glavnega trga zaključi do septembra in se tako izogne predvideni ponovni zapori Kandijskega mostu v jesenskih mesecih. Na odseku od mosta do Mladinske knjige bo tako predvidoma avgusta končano urejanje pločnikov, tlakovanje vozišča in priključki na objekte.«

Do takrat prometni režim ostaja nespremenjen. V središče mesta je z avtomobili mogoče kot doslej dostopati do parkirišč pri Anton Podbevšek Teatru in s Prešernovega trga nazaj na Rozmanovo, medtem ko je promet po ozki Sokolski ulici speljan v obratni smeri.

Kot smo poročali, je občina izvajalcem podaljšala zaporo križišča pri Kandijskem mostu do konca tega meseca, po prvih napovedih naj bi ga namreč za promet vnovič odprli po enomesečni zapori že v začetku julija. Po zadnjih podatkih pa bodo omenjeno križišče (in z njim zopet možen izhod iz mesta tudi za motorni promet) dokončali do septembra.

