Župan Macedoni: Cikavo urejamo, a je zadeva kompleksna in draga

18.7.2018 | 12:50

Prihodnje leto brez takšnih prizorov? (Foto: FB stran podjetja Tabakum)

Novo mesto - Včeraj smo objavili fotografijo družbe Tabakum, ki prikazuje povsem poplavljen del gospodarske cone Cikava. Voda je v nekaj minutah povsem zalila tamkajšnjo cesto, iz razprave pod njihovo facebook objavo pa izhaja, da gre za relativno pogost pojav, tudi večkrat na leto ob močnejših padavinah, in da ni malo tistih, ki so tam uničili svoja vozila. K odgovornosti so poklicali tudi novomeškega župana Gregorja Macedonija.

»Gospodarske cone v naši občini so bile v preteklosti žal opremljene površno in stihijsko. V zadnjih letih si prizadevamo izboljšati situacijo in na tak način podpreti naše gospodarstvo. Tako smo že prenovili komunalno in gospodarsko infrastrukturo v coni na Brezovici, v letošnjem letu urejamo cono na Livadi, odobrena pa imamo tudi že EU sredstva za izvedbo meteorne kanalizacije v coni na Cikavi. Žal gre zaradi tehničnih zahtev, povezanih s širitvijo cone, za zelo kompleksno in drago izvedbo. Vode zaradi previsoke struge ni mogoče speljati v bližnji potok Šajser, ampak jo bo potrebno speljati na drugo stran državne ceste v smeri proti Krki. Za pripravo projektne dokumentacije bo tako ključna pridobitev soglasja Agencije RS za okolje,« se je z dopusta odzval Macedoni.

Kot je znano, težave tamkajšnjih gospodarskih subjektov, obrtnikov in tudi bližnjih stanovalcev MO Novo mesto rešuje že vrsto let, zato so župana povprašali, kaj je moč storiti nemudoma, saj tudi iz projekta aktualne oblasti izhaja, da ne bo izveden kmalu.

Župan na to odgovarja: »Res se morajo investicije izvajati tako, da upoštevajo območje in najslabše razmere (kot npr. včerajšnje padavine). In investicije načrtuje in izvaja MO Novo mesto, upravljanje trenutnih razmer pa je v pristojnosti upravljavcev/koncesionarjev: Komunala, CGP. Časovnica izgradnje od nas zahteva pridobitev gradbenega dovoljenja v začetku 2019. Kar ne bo lahko zaradi že navedenih vzrokov (hidrološka študija). Projektna dokumentacija se že izdeluje (naročilo pred dvema mesecema). Če bo vse po načrtih in ne bo posebnih zapletov z javnim naročanjem, bo čez leto dni že potekala izvedba. Sredstva so v nedavno sprejetem proračunu za leto 2019 že potrjena. Kot veste, smo v zadnjih 3 letih vložili v infrastrukturo gospodarskih con več kot prej skupaj v 15 letih. In na tej poti bomo vztrajali.«

M. M.