So obsojenci res brez pravic?; Rezultat prvega polčasa volilne tekme

18.7.2018 | 17:20

Na naš naslov smo dobili sporočilo enega od zapornikov, ki kazen prestaja na Dobu. V njem med drugim opozarja na stvari, ki po njegovi oceni kažejo na to, da so obsojenci ljudje brez človekovih pravic in da bi pravzaprav nujno potrebovali varuha zapornikovih pravic. Razmere smo preverjali, kaj smo ugotovili, pa lahko preberete v obširni temi, ki jo objavljamo v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Kdo bo v povolilnem plesu našel pot iz zagate, se v komentarju sprašuje novinar Boris Blaić. Prvi polčas tekme, ki bo dala ime novega predsednika vlade, je končan. V nogometnem žargonu bi lahko dejali, da je NSi v zaključku polčasa po lepem preigravanju v kazenskem prostoru sredinski koaliciji zabil atraktiven gol, za katerega bodo nekateri še leta trdili, da je bil dosežen iz prepovedanega položaja, se pravi, da je NSi v koalicijska pogajanja vstopil s figo v žepu in da se v resnici nikoli ni bil pripravljen odreči pokroviteljstvu, ki mu ga ponuja SDS Janeza Janše, razmišlja komentator. Več v tiskanem Dolenjcu.

Ibro Delić je v BMW prevažal šest ilegalcev, mamo in pet otrok. S tožilstvom sklenil sporazum: pogojna obsodba, sedem tisoč evrov denarne kazni in izgon iz države. Tudi o tem več v sveže tiskanem Dolenjskem listu, ki prinaša tudi reportaže s prikaza tradicionalne košnje na Lisci, srednjeveškega dneva v Žužemberku, s tradicionalnih dnevov kmetijske tehnike in še bi lahko naštevali. A bo najbolje, da kar sami preberite v četrtkovem najboljšem prijatelju, ki ne pozna izraza "čas kislih kumaric".