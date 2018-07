Trčila avtomobil in motorno kolo, motorist v bolnišnico

18.7.2018 | 18:20

Ilustrativna fotografija (Foto: M. M., arhiv DL)

Danes ob 11.51 sta med naseljema Orehovo in Breg na območju občine Sevnica trčila motorno kolo in osebno vozilo, pri čemer se je ena oseba poškodovala. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj nezgode, odklopili bateriji na vozilih in nudili pomoč poškodovanemu do prihoda reševalcev. Reševalci NMP Sevnica so motorista na kraju oskrbeli, njegovi domači pa so ga prepeljali v SB Celje.

Onesnaženje Potočnice

Ob 11.28 so opazili onesnaženje rjave barve v potoku Potočnica v naselju Kremen v občini Krško. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so si skupaj s policisti ogledali potok, v njem pa niso zaznali vonjav ali drugih nevarnih snovi. Obveščene so bile pristojne službe.

S helikopterjem v bolnico

Ob 12.05 je helikopter Slovenske policije z ekipo HNMP Maribor posredoval v Krški vasi v občini Brežice, od koder je prepeljal obolelo osebo v UKC Maribor.

Razpadel splav

Ob 13.55 so na Dvoru gasilci GRC Novo mesto iz reke Krke potegnili dva kovinska, 200-litrska soda in ugotovili, da ne predstavljata nevarnost za okolje. Soda sta bila del splava.

J. A.