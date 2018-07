Sojenje za umor: Če ga je "najedala", jo je brcnil v rit

Silva Palčiča so na sodišče pripeljali iz pripora, kjer je od božiča. Med zaslišanjem socialnih delavk si je ves čas brisal solze. (Foto: J. A.)

Novo mesto - Danes se je na novomeškem okrožnem sodišču nadaljevalo sojenje 61-letnemu Silvu Palčiču iz Rumanje vasi pri Straži, ki je lani na božični večer zabodel svojo soprogo Anico. Ta je zaradi vbodnih ran izkrvavela. Tožilstvo je na predobravnalnem naroku za kaznivi dejanji nasilja v družini in umora predlagalo 29 let zapora.

Palčič se je zagovarjal v začetku tega meseca, danes pa sta med drugimi pred petčlanski sodni senat, kateremu predseduje sodnica Mojca Hode, stopili socialni delavki Centra za socialno delo Novo mesto Dubravka Hrovatič in Tanja Blatnik.

Zakonca Palčič sta se namreč v obravnavi na omenjenem centru za socialno delo znašla lansko jesen po prijavi nasilja v družini, ko je bil Silvu izrečen ukrep prepovedi približevanja.

Hrovatičeva je obravnavala povzročitelja nasilja - obtoženega Palčiča, Blatnikova pa žrtev - njegovo soprogo.

Motiviran šele po podaljšanju ukrepa

Ko se je Hrovatičeva prvič pogovarjala z njim, najprej ni bil pripravljen na sodelovanje. "Predlagala sem mu, da se vključi v trening socialnih veščin, ki ga v naših prostorih izvaja Društvo za nenasilno komunikacijo iz Ljubljane, in v skupino, ki se pripravlja na zdravljenje od alkohola. On ni bil zainteresiran za to, ni čutil potrebe po tovrstni pomoči," je pojasnila Hrovatičeva in dodala, da je bil takrat vidno razburjen, povedal ji je, da je bil dan prej na urgenci, ker mu je nagajalo srce, in mu je zaradi tega predlagala, da si poišče zdravniško pomoč.

Dejala je, da je takrat čutil, da je ukrep prepovedi približevanja zarota proti njemu. Ko je izvedel, da mu je ukrep podaljšan do 60 dni, ga je ta informacija razburila, in ko mu je povedala, da se je to zgodilo zato, ker se je žena počutila prestrašeno, saj ni bil motiviran, da bi sprejel strokovno pomoč, se je njegov odnos do njenih predlogov hitro spremenil.

Začel je obiskovati skupino za pomoč odvisnim od alkohola, poklical je tudi voditelja skupine za trening socialnih veščin.

K socialni delavki je osebno prišel petkrat, trikrat je bil na skupini za samopomoč odvisnih od alkohola, po telefonu sta govorila trikrat ali štirikrat.

Prepričan, da on nima težav

Hrovatičeva je od vodje skupine za samopomoč izvedela, da je bil Palčič vesel, da je lahko spregovoril o sebi in povedal ji je tudi, da je bil prepričan, da on nima težav z odvisnostjo od alkohola.

"Vodja te skupine mi je povedal, da ga skrbi zaradi njegovega zdravja, saj je imel občutek, da se lahko kaj hudega zgodi zaradi njegovega vznemirjenja, opazil je tudi, da on vidi vir težav le v drugih in nima uvida v svoja ravnanja oz. svoj prispevek pri konfliktu v družini."

Razburil se je

Socialna delavka je rekla, da je Palčič sicer zelo prijeten sogovornik, ko pa mu je zastavila neprijetna vprašanja oz. mu nastavila reflektivno ogledalo, se je močno razburil.

"Takrat mi je celo očital, kaj sem naredila in rekel, da sem jaz kriva, da se je razburil." Po njenih besedah je imel enako izkušnjo z njim tudi strokovnjak iz društva za nenasilno komunikacijo, s katerim se je dogovarjal, da bo šel na trening socialnih veščin.

Žena ga je "najedala"

Glede odnosa z ženo je socialni delavki povedal, da se dobro razumeta, da pa sta včasih glasna in se spreta.

"Rekel je, da se to zgodi, ko ga "najeda" zaradi alkohola. Priznal je, da jo je včasih zaradi tega brcnil v rit. Dogodek, ko ji je strgal pižamo, je opisal tako, da mu je "najedala", on pa jo je brcnil v rit. Ona je padla, in ko jo je hotel dvigniti, jo je prijel za pižamo in ta se je strgala."

Ko so Hrovatičevo vprašali, ali je po njeni oceni obtoženi dobil uvid v svojo odvisnost od alkohola, je odgovorila, da ne.

"V času, ko se je udeležil skupine za samopomoč, sem ga klicala po telefonu in začutila, da se mu zapleta jezik, deloval je vinjen. Verbalno me je napadel, češ da je pristal v zidanici, kjer so slabi pogoji, doma pa je pripravil celo skladovnico drv."

Zadnjič sta se srečala 18. decembra lani (torej šest dni preden je zabodel ženo).

"Bil je v zanj običajnem stanju. Pogovarjala sva se o sodelovanju v skupini in tem, kako naprej, ko se bo iztekla prepoved približevanja. Poskušala sem predlagati, da bi se pred iztekom z ženo srečala na centru za socialno delo, da bi se dogovorili, kako naprej, a je predlog zavrnil, češ da bo sam urejal stvari. Ko je govoril o tem, da bi se moral kdo spremeniti, je rekel, da bi se morala spremeniti žena in sin. Na skupino za samopomoč je po moji oceni hodil zato, da je ustregel ženi in sinu."

Hrovatičeva z njegovo ženo ni komunicirala, njeno obravnavo je prevzela sodelavka Tanja Blatnik, sta si pa uslužbenki centra za socialno delo izmenjevali informacije.

Anica se je bala moža

Blatnikova je povedala, da se je z žrtvijo prvič pogovarjala 8. novembra lani, ko je po prijavi nasilja v družini prišla k njej na razgovor.

"Nadaljnji pogovori so potekali po potrebi, enkrat je prišla še osebno, potem sva govorili po telefonu. Načrtovali sva, kako po izteku ukrepa prepovedi približevanja. Ni čutila miru in varnosti, izražala je strah, negotovost. Imela je dobro socialno mrežo, podporo so ji dajali hčerka, sin, mama, snaha, tudi vera ji je veliko pomenila. Razmišljala je o različnih možnostih, a se še ni jasno opredelila, kaj bo po izteku ukrepa. Predlagala sem, da bi se prej skupaj sestali z njo in njenim možem, da bi izdelali načrt. To je pri nas praksa. Najprej me je zavrnila, potem si je premislila. Zadnji pogovor po telefonu sva imeli 22. decembra. Govorila je o tem, da jo je strah moža, ker je nepredvidljiv, da ne ve, kako bo. Povedala je tudi, da nikoli ni kršil ukrepa prepovedi približevanja," je svoje stike z Anico Palčič opisovala Blatnikova.

Omenila je še, da ji je povedala, da sta imela z možem mirna obdobja in obdobja, ko je bil napadalen.

"Za zadnji pet let je povedala, da je intenzivno posegal po alkoholu, zato so se njuni odnosi slabšali. Govorila je o zmerjanju, žaljenju, brcanju, omenila je moževo ljubosumje. Mislila je, da se bodo zadeve sčasoma umirile. Ni imela veliko upanja, da se bo mož spremenil."

Na vprašanje, ali so se pogovarjali o možnosti, da bi jo namestili v varno hišo, je socialna delavka odgovorila, da je pri njej sicer bil prisoten strah, vendar je imela oporo v svoji družini, zato v tej smeri ni razmišljala.

Sojenje se bo nadaljevalo v petek.

