V soboto Topliška noč

19.7.2018 | 08:00

Tudi letos bodo poleg golaža treh županov obiskovalci lahko poskusili županovo pivo. (Foto: M. Ž., arhiv DL)

Dolenjske Toplice - V sklopu prireditev ob občinskem prazniku, ki ga bodo obeležili v nedeljo, bo dan prej, v soboto, 21. julija, tradicionalna prireditev Topliška noč.

Osrednja poletna topliška prireditev letos prinaša sejem domače in umetnostne obrti, golaž treh županov in degustacijo županovega piva, številne animacijske igre za otroke in odrasle, panoramsko vožnjo s starodobniki, povorko domačih društev in še kaj. Prireditev se bo začela v popoldanskih urah, zvečer pa bo še gasilska veselica z ansamblom Petra Finka.

V sklopu občinskega praznika so včeraj zvečer na ploščadi pred KKC odprli razstavo s fotografskega natečaja Šege in navade, danes bo koncert Dixie Šok Banda, v petek pa festival skečev in koncert Marka Vozlja.

Občinski praznik bodo v Toplicah v nedeljo obeležili s slavnostno sejo občinskega sveta in koncertom Ota Pestnerja, teden dni za tem pa bo še Ribiški piknik s skupino Eros.

B. B.