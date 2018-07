Trikrat nad sršene in ose

Včeraj ob 18.44 uri je v Dobruški vasi, občina Škocjan, gorela prenosna toaletna WC kabina. Gasilci PGD Dobrava in Škocjan so ogenj pogasili. Kabino je ogenj uničil. Vzrok požara bodo raziskali policisti PU Novo mesto.

Nad sršene in ose

Ob 20.00 so gasilci GRC Novo mesto v naselju Sela pri Ratežu, občina Novo mesto, na podstrešju stanovanjske hiše odstranili sršenje gnezdo.

Ob 20.59 sta gasilca osje gnezdo odstranila v naselju Srednje Grčevje iz ostrešja drvarnice.

Ob 20.23 pa je na Papirniški ulici v Krškem gasilec PGE Krško s tehničnim posegom odstranil osje gnezdo z balkona večstanovanjskega objekta.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes:

- od 6.00 do 7.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER TREBNJE;

- od 13.15 do 13.45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ORLAKA;

- od 9.15 do 10.15 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. NEMŠKA VAS;

- od 11.30 do 12.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. DOBRAVA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7.00 do 9.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEIDLOVA2;

- od 7.15 do 8.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREČNA 3;

- od 8.15 do 9.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREČNA2;

- od 10.00 do 10.45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA GORA PREČNA;

- od 12.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREČNA 1.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MEVCE.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 10.30 do 11.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DEPONIJA VRANOVIČI, TP OKLJUK, TP VRANOVIČI, TP ZASTAVA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije:

- med 8.00 in 11.00 na območju TP HRASTOVICA izvod HRASTOVICA;

- med 8.00 in 13.00 na območju TP VODALE izvod VODALE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Celine Raka izvod Koritnica med 10. in 13. uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Župeča vas izvod Smer Cerklje ob Krki med 9. in 13. uro.

