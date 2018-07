Brez rudnika bi bili drugačni

19.7.2018 | 10:20

Cvrčo (desno) in zanj v imenu zbranih čestitke Nevenke Flajs

Kaj je s tem mislil Aleš Gulič?

Obiskovalci prireditve v Krmelju so z navzočnostjo na dogodku simbolično povezali različne kraje in dobe.

Krmelj - Čeprav je rudnik v Krmelju že vrsto let zaprt, v skupnem lokalnem spominu zavzema pomembno mesto. Bolj ko se odmika živa doba rudnika, bolj veličastna vstaja podoba krmeljskega rudarjenje v domačinih, očitno to velja, drugače najbrž ne bi organizirali posebne prireditve, s kakršno so pred nedavnim prvič zaznamovali dan slovenskih rudarjev.

Dogodek je organizirala turistična sekcija Društva Svoboda Krmelj. Na njem so tudi odprli likovno razstavo Jožeta Potokarja – Cvrča. Predsednica društva Svoboda Krmelj Nevenka Flajs, ki je ob domačinih s posebnim veseljem pozdravila udeležence iz Šentjanža, Tržišča in rudarskih Trbovelj, s čimer je poudarila tudi to, da je praznovanje preseglo krajevne in celo posavske okvire.

Ljudje iz krajev, kjer ni rudnika, se mogoče težko vživijo v čustvovanje knapov. Delček tistega, kar do rudnika čutijo domačini, boste mogoče vzeli s seboj ob branju zapisa o krmeljskem praznovanju v današnjem tiskanem Dolenjskem listu.

M. L., foto: Foto: arhiv Svoboda Krmelj

