FOTO: Na Debelem rtiču druga izmena; prevelika skrb staršev je moteča

19.7.2018 | 12:10

Novo mesto - Območno združenje Rdečega križa (OZRK) Novo mesto bo letos v dveh izmenah (ta in prejšnji teden) na letovanje odpeljalo 240 otrok, 190 z naslova zdravstvenega in 50 z naslova socialnega letovanja.

»Za zdravstveno letovanje prispevajo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in občine, prispevek staršev pa je 35 evrov. Pogoj za vključitev na tovrstno letovanje je dvakratni obisk pri zdravniku v zadnjem letu ali dvakratna hospitalizacija, predlagajo pa te otroke izključno njihovi zdravniki z napotnico. Za socialno letovanje prispevajo občine in OZRK ter starši (0, 30 ali 65 evrov, glede na zmožnost). Za socialno letovanje so otroke predlagali svetovalni delavci po dolenjskih OŠ,« je pojasnila sekretarka OZRK Novo mesto Barbara Ozimek.

Brez usposobljenih spremljevalcev ne bi bilo letovanj. »Imamo dve pedagoški vodji, učitelja, ki vodita skupino vzgojiteljev v vsaki izmeni na letovanju. Pomagajo jima vzgojitelji, ki so študentje družboslovnih in pedagoških usmeritev. Teh je letos 20. Imamo tudi štiri pomočnike, srednješolce, ki pomagajo vzgojiteljem,« pove sekretarka in doda, da so za spremljevalce pripravili seminar, na katerem so jim povedali, kako letovanje poteka, in jih seznanili z nekaterimi nujnimi vsebinami (psihologija otroka, prva pomoč, hišni red na Debelem rtiču). »Potem so se razvrstili v dve izmeni in se srečali še s svojim pedagoškim vodjem ter naredili program.«

Da je otrokom na morju lepo, dokazujejo opažanja organizatorjev letovanja, ko se otroci pogosto sploh ne veselijo odhoda domov. »Razlogi so različni. Predvsem se navežejo na vzgojitelje in sovrstnike.«

Ozimkova je opazila, da k njim prihajajo tudi otroci, ki cele počitnice potujejo iz enega v drug tabor in z enega na drugo letovanje. »Večkrat pa se srečamo tudi s prehudo skrbjo in navezanostjo staršev na otroke, kar je nekaj, kar ovira osamosvojitev otrok. Prehuda želja po vsakodnevnih stikih, telefoniranju, skrbi in vznemirjanju vzgojiteljev, kako je z njihovim otrokom, zna biti moteča. Otroci, ki gredo na letovanje, so v dobrih rokah, preskrbljeni so z dobro hrano in varnost otrok je na prvem mestu, zato je največ, kar lahko dosežemo, da nam starši zaupajo, otroci pa potem preživijo teh sedem brezskrbnih dni najlepše.«

J. A., foto: OZRK Novo mesto

