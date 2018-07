Skozi okno vlomil v hišo

19.7.2018 | 13:00

Foto: Arhiv DL

Med torkom in sredo je v Verdunu nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in odnesel dve motorni žagi. Lastnika je oškodoval za 700 evrov.

Trinajst tujcev nezakonito čez mejo

Policisti so včeraj med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Policijske postaje Črnomelj izsledili in prijeli 13 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci, državljani Pakistana in Bangladeša, še niso zaključeni.

174 klicev na številko 113

Sicer so policisti Policijske uprave Novo mesto včeraj intervenirali v 49 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 174 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in tri prometne nesreče, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 12-ih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih.

M. Ž.