Županja sprejela evropsko mladinsko prvakinjo Nastasjo Koca

19.7.2018 | 16:00

Nastasja Koca in njen trener Petrit Izairi pri županji Mojci Čemas Stjepanovič (Foto: Občina Črnomelj)

Črnomelj - Črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič je danes sprejela Nastasjo Koca, ki je na nedavnem evropskem prvenstvu v tajskem boksu v Pragi na Češkem med mladinkami osvojila naslov evropske prvakinje. Sprejema se je udeležil tudi njen trener Petrit Izairi iz črnomaljskega kluba Gladiator Muay Thai Gym. Izjemen uspeh Nastasje Koca je plod vestnega in trdega dela ter odločnosti in predanosti športu, so sporočili iz občine.

Županja je Nastasji ob čestitkah za naslov evropske mladinske prvakinje in vse številne pretekle dosežke zaželela še obilo nadaljnjih uspehov ter da bi ji bil ta dosežek spodbuda in motivacija tudi za nove izzive, tako športne kot za preizkušnje na ostalih življenjskih področjih. Čestitke je prejel tudi njen trener, saj ima velik del zaslug za osvojen evropski naslov.

Simpatično 16-letno dekle boste lahko podrobneje spoznali v naši redni mesečni prilogi Živa, ki bo z Dolenjskim listom izšla prihodnji četrtek.

M. Ž.