Ostrešje ožgano, a ognja ni bilo

19.7.2018 | 18:25

Ob 16.53 je v naselju Sela pri Ratežu v občini Novo mesto lastnik stanovanjske hiše opazil ožgano ostrešje. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Ratež so odstranili del kritine in s termo kamero pregledali ostrešje. Ognja ni bilo. Zakaj je ostrešje ožgano, niso mogli ugotoviti.

Jutri brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo jutri od 7.30 do 11. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz, TP VOJNA VAS na izvodu Bahor.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo jutri od 7. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽELEZNIKI, izvod zidanice.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo jutri od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARA VAS PRI ŠKOCJANU.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo jutri od 7.30 do 12. Ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI TRG, na izvodu STARI TRG.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. L.-S.