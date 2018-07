Letos prvič v naravnem okolju

Potapljači invalidi s poškodbo hrbtenjače, združeni v mednarodno zvezo za potapljanje invalidov IAHD Adriatic, so letos organizirali že 15. mednarodni dan brez vozička. Posebnost letošnjega sicer vsakoletnega dogodka je bila, da so ga prvič pripravili v naravnem okolju oz. izven javnih kopališč in sicer na Rudniškem jezeru v Kočevju.

Prvi dan brez vozička so člani mednarodne zveze za potapljanje invalidov IAHD Adriatic, ki je včlanjena tudi v svetovno potapljaško zvezo CMAS, organizirali leta 2003 na Javnem mestnem kopališču v Slovenskih Konjicah, namenjen pa je bil integraciji invalidov v kopališko populacijo in razbijanju stereotipov o nemočnih invalidih. Danes pa, kot je povedal zakoniti zastopnik IAHD Adriatic Branko Ravnak, postaja to gibanje, ki želi javnosti pokazati, da lahko tudi invalidi s svojimi dejavnostmi popestrijo dogajanje.

Rdeča nit vsakoletnih srečanja sta šport in rekreacija invalidov, predvsem aktivnosti, povezane z vodo, ki invalidom z gibalno oviranostjo omogočajo gibanje brez vozička. Tako so se tudi na Rudniškem jezeru, kjer so dogodek pripravili v sodelovanju s Potapljaškim društvom Ponirek, njihovemu povabilu pa so se odzvali tudi člani Jadralnega kluba Kočevje ter inovatorja Goran Leban Andrej Vlahov, vozili z gumijastim čolnom, jadrnicami, supom in inovativno, supu podobno napravo na nožni pogon, invalidi potapljači, ki so prišli tudi iz sosednje Hrvaške, pa so se tudi potapljali.

»Na prvem dnevu brez vozička smo bili mi na eni strani bazena, vsi ostali kopalci pa na drugi,« je povedal Ravnak in dodal, pa se je odnos do invalidov v letih do sedaj vendarle spremenil. Tako so se lani, ko so zaradi zaprtja konjiškega kopališča dan brez vozička pripravili v Slovenski Bistrici, invalidi pomešali med kopalce, skupaj z neinvalidi pa so bili tudi letos, saj so se denimo z jadrnicami po Rudniškem jezeru podali tudi drugi in ne le invalidi.

Letošnjega dneva brez vozička kot dogodka, kot je povedal Ravnak, ko invalidi pridejo v družbo, ki je namenjena neinvalidom, so se udeležili: eden najboljših invalidnih potapljačev na svetu, Aleš Povše, Peter Majcen, ki je na potapljaških potovanjih obredel doma vse svet, pa tudi potapljači invalidi s Hrvaške: paraplegik Zoran Vlah in najboljša invalidna hrvaška potapljača Tatjana Varga in Ivo Lovrenčič, najmlajša udeleženka, ki se je dneva brez vozička udeležila prvič, pa je bila 18-letna Katarina Peterlin, ki si je v padcu poškodovala hrbtenico in so ji na Soči rekli, da ne bo nikoli več hodila, vendar pa danes ponovno hodili. Da je ponovno shodila, so ji pomagali prav v mednarodni zvezi za potapljanje invalidov IAHD Adriatic in sicer, kot je povedal Ravnak, z delom po metodi IDA.

