Rekordni vpis na Jazzinty

20.7.2018 | 09:10

Utrinek z lanskoletnega festivala Jazzinty (Foto: I. V., arhiv DL)

Novo mesto - Že 19. izvedba mednarodne delavnice in festivala Jazzinty prinaša več novosti, posledično pa tudi rekordno število udeležencev, je sporočil organizator, Zavod Novo mesto. Kar 100 mladih glasbenikov iz Avstrije, Belgije, Hrvaške, Estonije, Latvije, Nemčije, Madžarske, Italije, Romunije, Rusije, Španije, Nizozemske, Velike Britanije, Južne Koreje in Slovenije, se bo teden dni, od 13. do 18. avgusta, pod vodstvom desetih mentorjev iz Slovenije in tujine izobraževalo in ustvarjalo v dolenjski prestolnici.

Delavnica poteka skozi ves dan na Glasbeni šoli Marjana Kozine, kjer se jazzovski navdušenci seznanjajo tako z osnovami, kot tudi z naprednejšimi praksami improvizacije, skupinske igre, kompozicije in jazz teorije, ki jih podajajo mednarodni mentorji, priznani glasbeniki in pedagogi skozi praktične vaje, predavanja in individualne ure, so zapisali v sporočilu za javnost.

Ob delavnici bo potekal tudi jazz festival, ki bo na več lokacijah po mestnem jedru ponudil koncerte izbranih slovenskih in mednarodnih izvajalcev. Spremljevalni program festivala vključuje novo kategorijo Open Space, ki bo Galerijo Simulaker spremenila v interaktivni prostor za kreativne solo performanse, ki bodo preko live-streama dosegljivi tudi na socialnih omrežjih. Tradicionalni jam sessioni so spremenjeni v kategorijo Igrišča in ponujajo drugačen pristop do nastopanja v živo.

»V letošnjem letu je Jazzinty doživel preporod in osvežitev. Z novimi mentorji, rekordnim številom udeležencev in izvirnimi koncerti postaja osrednji poletni inkubator jazzovske ustvarjalnosti, kompetentno sledi svetovnim trendom v svetu improvizirane glasbe in se postavlja ob bok vrhunskim glasbenim prireditvam,« so še poudarili organizatorji.

M. Ž.