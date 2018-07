V trku eden ranjen

20.7.2018 | 07:00

Včeraj ob 6.49 uri sta v Zdenski vasi trčili osebni vozili. Gasilci PGD Zdenska vas, Videm in GB Ljubljana so odklopili akumulatorja na vozilih in očistili cestišče ter nudili prvo pomoč podkovanemu vozniku do prihoda reševalcev.

Ob 22.26 je občanka iz ulice Pod Goro v Krškem izgubila ključe vhodnih stanovanjskih vrat. Gasilci PGE Krško so v prisotnosti policije vrata s tehničnim posegom odprli.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 7.30 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz, TP VOJNA VAS na izvodu Bahor.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 7.00 do 14.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽELEZNIKI, izvod zidanice.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 14.0 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARA VAS PRI ŠKOCJANU.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7.30 do 12.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI TRG, na izvodu STARI TRG.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Sevnica na TP Ledgonje mlin - nizkonapetostni izvod proti železnici predvidoma med 8:00 in 11:00 uro in na na območju TP Ledgonje mlin predvidoma med 11:00 in 13:00 uro, ter na območju nadzorništva Krško mesto na območju TP Nuklearno naselje - nizkonapetostni izvod Kremen predvidoma med 8:00 in 12:00 uro.

M. K.