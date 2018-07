Poletni večer na grmskem gradu

20.7.2018 | 12:00

Svetlana Slapšak (levo) in Ksenija Horvat (Foto: B. D. G.)

Novo mesto - Sinoči so se na dvorišču grmskega gradu nadaljevali letošnji Novomeški poletni večeri, ki so se začeli teden prej s koncertom mešanega pevskega zbora Pomlad.

Tokrat smo lahko prisluhnili pogovoru dveh izjemnih žensk o ženskah, predvsem pa o zadnjih dveh romanih Svetlane Slapšak, ki je bila osrednja gostja večera, z njo pa se je pogovarjala novinarka televizije Slovenija Ksenija Horvat.

Slapšakova je vsestranska ženska, sicer doktorica znanosti in profesorica, poleg tega pa tudi disidentka, aktivistka, prevajalka in še marsikaj. Piše v srbščini, doslej pa je pri novomeški založbi Goga objavila dve deli: antropološke eseje Kuhinja z razgledom in letos roman Istomesečniki. Gre za knjigo o ženskah v Beogradu v devetdesetih letih preteklega stoletja, kot jih je doživljala avtorica.

Poletni večer na dvorišču gradu Grm (Foto: B. D. G.)

Predstavitev romana in duhovitih avtoričinih pogledov na svet je pritegnila množico obiskovalcev; kakih sto jih je lepo zapolnilo grajsko dvorišče.

Po pogovoru je obiskovalce v sodelovanju s Fotopubom v poletno noč pospremil še festivalski hišni bend, ki ga sestavljajo Ana Čop (klavir, vokal), Peter Smrdel (bas) in Žiga Smrdel (bobni).

Naslednji četrtek ob 20. uri bo na vrsti nov pogovorni večer z naslovom Pogovoriti se moramo o Kataloniji. Gosta bosta prvi predsednik Slovenije Milan Kučan ter novinar in politolog Bojan Brezigar, ki se že več kot štiri desetletja ukvarja z vprašanji manjšin v Evropi in je tudi avtor knjige Šest dni v Kataloniji. Pogovor bo vodil Luka Lisjak Gabrijelčič.

B. D. G.

