37-letnik nasilen do staršev, obvladali so ga policisti

20.7.2018 | 10:05

Foto: Arhiv DL

Brežiški policisti so bili nekaj pred polnočjo obveščeni o kršitvi javnega reda in miru v stanovanjski hiši v okolici Brežic. Na kraju so ugotovili, da je pijan 37-letni moški izvajal nasilje nad staršema. Kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Okoliščine še preverjajo.

Pošteno napihal

Novomeški policisti so včeraj okoli 16. ure prejeli obvestilo, da se je s parkirišča v Novem mestu odpeljal voznik osebnega avtomobila znamke BMW, ki naj bi bil tako pijan, da se je, preden je sedel v vozilo, opotekal in padel. Policisti so se takoj odzvali, nevarnega voznika izsledili, ga ustavili in mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal, da ima v litru izdihanega zraka 0,94 miligramov alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomil v zidanico

V Rojah pri Trebelnem je med sredo in četrtkom nekdo vlomil v zidanico in odnesel plinsko jeklenko.

Deseterica nezakonito čez mejo

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Policijske postaje Črnomelj včeraj izsledili in prijeli deset tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci, devetimi državljani Alžirije in državljanom Iraka, še niso zaključeni.

M. Ž.