Ekosistemi: Veliko dopisovanja in nobene sanacije

20.7.2018 | 10:30

Grozljiv prizor 20. julija 2017 (Foto: M.R., arhiv DL)

In nič manj grozljiv prizor maja letos. (Foto: M. M., arhiv DL)

Zalog - Danes mineva leto dni od izbruha katastrofalnega požara v Zalogu, območje obrata Ekosistemov pa še vedno ni sanirano. Da se v letu dni ni zgodilo prav nič, ne moremo zapisati, saj je straška občina med drugim spremenila podrobni prostorski načrt na način, da Ekosistemi z dosedanjo dejavnostjo tam niso več dobrodošli. Podjetje je izgubilo tudi okoljevarstveno dovoljenje, zaradi neučinkovitega nadzora in drugih postopkov pred požarom sta bila ovadena inšpektorja, novomeški kriminalisti pa so na novomeško okrožno državno tožilstvo zoper odgovorno osebo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Vse preiskave sicer še niso zaključene, vzrok požara pa je po njihovih ugotovitvah samovžig.

Vrstili so se tudi sestanki od Straže do Ljubljane, pa nič koliko dopisovanja med okoljskim ministrstvom in agencijo ter Ekosistemi in lokalno skupnostjo. A žalostno dejstvo ostaja, da so ožgani odpadki, in teh je skupaj za več tisoč kubičnih metrov, še vedno v Zalogu in nič kaj ne kaže, da jih kmalu tam ne bo več.

Predstavniki družbe, lastnik in direktor, Tomislav in Gregor Kovačič, so na majski novinarski konferenci in nedavno še po elektronski pošti javnosti sporočili, da si še vedno prizadevajo izvesti sanacijo požarišča, a da država ostaja gluha za njihove predloge (domešavanje odpadkov ipd.). Zato omenjajo možnost državne nepokorščine, saj naj bi le z dvigom kurilne vrednosti odpadkov lahko poskrbeli za njihov odvoz oz. sežig, sicer da jih nihče od prevzemnikov noče vzeti. Prav tako že mesece čakajo na dovoljenje hrvaških organov za izvoz embaliranih odpadkov. Nasprotno z ministrstva zatrjujejo, da so takšna pojasnila neodgovorna in da bi Ekosistemi kljub odvzetemu dovoljenju požarišče lahko sanirali.

Agencija za okolje je maja letos izdala še odločbo, s katero so od Ekosistemov zahtevali, da za vse odpadke, ki jih imajo v posesti na območju naprav, v 60 dneh »zagotovijo obdelavo tako, da jih oddajo zbiralcu ali izvajalcu obdelave, nenevarne odpadke, za katere ne velja poseben predpis, pa prodajo trgovcu, če ta zanj zagotovi njihovo obdelavo tako, da jih proda izvajalcu obdelave ter pošlje v obdelavo v drugo državo članico EU ali tretjo državo.« Ta rok je že potekel in družba naj bi prejela tudi kazen v višini 10.000 evrov.

Dogajanje še naprej budno spremljajo tudi v civilni iniciativi, ki jo vodi Franci Plut, od koder ne odstopajo od stališča, da Ekosistemi v Zalogu niso več dobrodošli. Medtem se vsi bojijo, da bi družba razglasila stečaj, saj bi v tem primeru odpadki na prizorišču ostali še več let.

M. Martinović