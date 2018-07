Mlade cvetličarke polepšale okolico Varstveno delovnega centra

20.7.2018 | 10:20

Novo mesto - Kljub temu, da smo v času poletnih počitnic, smo dijakinje drugega letnika, programa cvetličar, Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije, v sklopu PUD-a urejale okolico Varstveno delovnega centra v Novem mestu.

Prostor bodo krasile manj zahtevne rastline, kot so lonicera in lovorikovec, v senci se bodo bohotile različne sorte host, vročemu poletnemu soncu pa se bodo nastavljale sivke in ameriški slamniki. Zasadile smo tudi tri visoke grede. V njih prevladujejo dišavnice, kot so pehtran, bazilika, origano, timijan, zasadile pa smo tudi cimet in limonsko travo. Na enem predelu smo na novo posejale travo, ki je v letošnjem deževnem vremenu zelo hitro vzkalila.

Upamo, da bodo odslej varovanci še bolj uživali v vonju in barvah čudovitih rastlin.

Dijakinje 2. letnika in mentorica Sabina Nemanič,

Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija

