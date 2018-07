Adria Mobil ponovno na zahtevni dirki v kitajskem višavju

Utrinek z lanske dirke (Foto: Adrian Noe)

Novo mesto - Članska kolesarska ekipa Adria Mobil Cycling se je odzvala povabilu kitajske kolesarske zveze in odpotovala na dirko kategorije HC - Dirka okoli jezera Qinghai. Dirka je ena najtežjih na svetu, a ne zaradi trinajstih etap, pač pa zaradi visoke nadmorske višine, so sporočili iz novomeškega kluba.

Kar nekaj etap dirke poteka na nadmorski višini preko 3.000 metrov nad morjem, šesta etapa se konča celo na 4.120 metrov nadmorske višine. Radoslav Rogina in Gregor Gazvoda imata lepe spomine na to dirko, saj sta tu že zmagala v skupni razvrstitvi, in sicer Gazvoda leta 2011, Rogina pa v sezoni 2015. Dirka se bo začela v nedeljo s uvodno etapo od mesta Ledu do Xsininga v dolžini 162 km.

Jezero, ki se nahaja v pokrajini Qinghai na Tibetanski planoti in okoli katerega poteka dirka, je slano, ima površino 4.186 km² in je največje na Kitajskem. Poseben čar jezeru daje oljčna repica, posejana po okoliških hribih, ki cveti ravno v času dirke in je edina kulturna rastlina, ki uspeva na tej višini, so opisali v sporočilu za javnost.

Ekipo Adrie Mobil sestavljajo Radoslav Rogina, Gregor Gazvoda, Dušan Rajović, Gorazd Per, Jon Božič, Žiga Grošelj in Žiga Horvat.

M. Ž.