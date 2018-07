Nov trener in dve okrepitvi pri Krki

Nov trener novomeških odbojkarjev Tomislav Mišin. (Foto: MOK Krka)

Svit Hafner

David Kumer

Novo mesto - V moškem odbojkarskem klubu Krka so za prihodnjo sezono nekoliko premešali kader. Kot so sporočili, jih veseli, da so uspeli zadržati večino nosilcev igre. Tako bodo tudi v novi sezoni barve Krke zastopali Kosmina Martin, Erpič Grega, Ožbalt Grega, Vrhovšek Ivan, Pucelj Gašper, Renko David, Turk Valentin, Lindič Luka, Dimič Rok, Kafol Aljoša in Gorše Leon. Pridružila se jim bosta dva mlada in obetavna igralca David Kumer in Svit Hafner, na trenerskem mestu pa bo Jožeta Časarja nasledil Tomislav Mišin.

Novomeški odbojkarji so si po skromni prvi polovici lanske sezone v nadaljevanju z dobrimi nastopi sicer priborili obstanek v prvoligaški druščini, da pa je ekipa potrebna osvežitve, je bilo jasno že pred koncem sezone, so dodali.

Nov glavni trener prve članske ekipe je hrvaški strokovnjak Tomislav Mišin, donedavni trener zagrebškega kluba HAOK Mladost. Nekdanji vrhunski organizator igre, ki bo septembra dopolnil 47 let, je z odbojko začel v odbojkarskem klubu Željezničar v Osijeku. Kariera ga je vodila po številnih klubih na Hrvaškem, preizkusil se je tudi na Poljskem, na Nizozemskem in v Franciji. Slovenija mu ni tuja, saj je sezono odigral tudi v slovenskem OK Fužinar. Kot igralec je osvojil številne naslove, med drugim je po dvakrat osvojil hrvaško prvenstvo in hrvaški pokal, postal pa je tudi prvak francoske lige ProB.

Med trenerje se je podal pred sedmimi leti. Sprva je bil tri leta trener MOK Zagreb, nato pa se je preselil k mestnemu rivalu v HAOK Mladost. Svoje varovance je štirikrat popeljal do naslova pokalnih prvakov, prvenstvo štirikrat končal kot podprvak, leta 2016 pa je osvojil še super pokal. Njegov pomočnik bo nekdanji glavni trener Krke in vodja mladinskega pogona Jernej Rojc, so zapisali v sporočilu za javnost.

23-letni in 193 centimetrov visoki David Kumer je v Braslovčah rojeni Savinjčan, ki se dobro znajde tako na mestu korektorja kot tudi sprejemalca napadalca. Nekdanji kadetski in mladinski reprezentant je pri desetih letih prve odbojkarske korake naredil v Šempetru. Kariero je nadaljeval v Šoštanju, dve leti in pol je bil član ACH Volleya, po kratkem postanku v matičnem Šempetru pa je v lanski sezoni nastopal za OK Črnuče.

24-letni in 181 centimetrov visoki Svit Hafner je z odbojko začel pri desetih letih v kranjskem Triglavu, že od samega začetka pa igra na položaju organizatorja igre. Tam se je kalil pri mlajših selekcijah in prve izkušnje v članski selekciji nabiral v drugi ekipi Triglava. Po štirih letih v tretji ligi se je pridružil prvoligaški selekciji, kjer je igral nadaljnja štiri leta. Kot posojen igralec je pot nadaljeval v Črnučah v 2. DOL, z isto ekipo pa je lani nastopal v prvi državni odbojkarski ligi.

Po odhodu Mihe Bregarja v Calcit in odločitvi Uroša Erpiča, da dvoransko odbojko zamenja z odbojko na mivki, je nastala vrzel na mestu blokerja. Klub si prizadeva najti okrepitev tudi na tem položaju, v nasprotnem primeru bo to odlična priložnost za novomeške mlade upe, so še dodali v novomeškem odbojkarskem klubu.

