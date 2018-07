Po proračunu pri dnu, po borbenosti pa na vrhu

20.7.2018 | 15:10

Krčani so v novo prvoligaško sezono optimistični.

Predsednik NK Krško Zoran Omerzu

Krško - Krški prvoligaš v novo prvoligaško sezono vstopa z močno spremenjeno postavo, pa tudi, ko je na današnji novinarski konferenci povedal predsednik NK Krško Zoran Omerzu, s kadrovskimi okrepitvami v vodstvu kluba.

Po treh letih v prvi ligi želijo namreč v Krškem z jasno začrtano strategijo razvoja in večjo povezanostjo z lokalnim in malo širšim okoljem ustvariti pogoje, da klub postane stabilen prvoligaš, ki ne bo večno obsojen na boj obstanek in po koncu vsake sezone trepetal, ali bo do naslednje uspel sestaviti moštvo ali ne.

"Želimo se organizirati po vzoru gospodarskih družb, si ustvariti ugled in dolgoročno poskrbeti tudi za samozadostnost,", pravi Omerzu. No, ugled so si vsaj s svojo nogometno šolo že ustvarili, saj se za dolgoročno sodelovanje s Krškim zanima splitski Hajduk, dobrodošla pa bi bila tudi nadaljnja podpora lokalnega okolja. Kot pravi Omerzu, bi klub, v katerem trenira 250 otrok med 9 in 19 letom starost (med njimi je vsako leto vsaj 10 reprezentantov), za nadaljnji razvoj mladinskega pogona nujno potreboval še eno travnato igrišče, dobrodošli pa bi bili tudi novi sponzorji, saj bo imelo člansko moštvo v novi sezoni na voljo le okoli 400.000 evrov. "Po proračunu bomo pri dnu lestvice, po borbenosti pa na vrhu," zagotavlja predsednik.

Nova ekipa

V razmerah zategovanja pasu je člansko moštvo Krškega v minuli sezoni zapustilo kar 9 igralcev, večinoma nosilcev igre. Odšli so kapetan Marko Krajcer (Weiz, Avstrija), Leo Ejup (Olimpija), Klemen Šturm (Mura), Josip Balić (Sabah, Azerbadžan), Tonči Mujan (Domžale) ter Marko Jakolić, Uroš Jovanović, Miljan Škrbić in Boris Vidović.

Novo sezono Krško začenja z 8 novimi igralci, z devetim, napadalcem, pa se še dogovarjajo. V Krško so prišli: 30-letni srbski vezist Nenad Srećković, povratnika sta vezista Luka Volarič (Domžale) in domačin Blaž Žerjav (Brežice), iz Rijeke, od koder je na posodo mladi branilec Daniel Štefulj, je prišel mladi makedonski napadalec Milan Ristovski, medtem ko bosta Hercegovec Slavko Brekalo (28) in Dalmatinec Šime Gregov (29) okrepila obrambno vrsto.

Športni direktor Antoni Brdik

Tehnični direktor Borut Arlič

Upravo kluba sta okrepila Antoni Brdik kot športni direktor in tehnični direktor Borut Arnič. Naloga Arniča je razvoj kluba v organizacijskem in marketinškem smislu, Brdik pa skrbi za prihode in odhode igralcev.

Brdik: Lahko presenetimo

Kot pravi Brdik, nekdanji igralec Krškega kasneje pa uspešen trener v Brežicah, realnost Krškega tudi v prihajajoči sezoni ostaja boj za obstanek, bi pa radi v nekaj letih dvignili nivo, in začeli resneje mešati štrene najboljšim, za kar bo potrebno v klub pripeljati predvsem več denarja, tako sponzorskega kot s prodajo igralcev. "Ni pa rečeno, da ne presenetimo že letos, saj v klubu vidim pozitivne stvari," je optimističen športni direktor.

Željni dokazovanja

Trener Alen Sčulac

Novi kapetan je Jan Gorenc

"Cilj je obstanek in uveljavitev čim več domačih igralcev," dodaja trener Alen Ščulac, ki je bil še pred kakim mesecem na velikih preizkušnjah, saj je ostal praktično brez igralcev, a so se nato, kot pravi s prihodom Brdika in Arniča stvari le začele obračati na bolje. "V začetku sezone še ne bomo najbolj uigrani, bomo pa telesno pripravljeni in željni dokazovanja ter iz kroga v krog boljši," je prepričan Ščulac.

Rezultati pripravljalnih tekem so spodbudni, na dobro kemijo v slačilnici pa opozarja tudi novi kapetan moštva Jan Gorenc: "Komaj čakamo na prvo tekmo, saj klub iz leta v leto napreduje, kar seveda ne bi bilo možno brez zvestih navijačev."

Krško v prvem krogu v nedeljo čaka gostovanje v Domžalah, v naslednjem krogu pa se bodo domači publiki v novih dresih predstavili na tekmi z Olimpijo.

Besedilo in fotografije: B. Blaić