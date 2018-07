Občina Črnomelj gosti kitajsko delegacijo

20.7.2018 | 16:55

Kitajska delegacija v Črnomlju (Foto: Tomislav Urh)

Črnomelj - V Občino Črnomelj je včeraj prispela šestčlanska delegacija več kot dvemilijonskega industrijskega mesta Baotou s kitajske Notranje Mongolije. Z dvodnevnim obiskom, ki je namenjen prvemu spoznavanju, želita obe strani spodbuditi izmenjavo in sodelovanje na področjih gospodarstva, kulture, turizma in znanosti ter tehnologije, je poročala STA.

Črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič je povedala, da so se na tem prvem obisku drug drugemu predstavili, pokazali, kaj vse premorejo in kje bi lahko našli skupne točke. Te bodo iskali na področjih kulture, turizma, industrije in gospodarstva ter izobraževanja, je navedla.

Odločili so se tudi za oblikovanje mešanega odbora, ki bo »natančno določil skupne točke sodelovanja«, pogovore pa bodo nadaljevali tudi »preko svojih organov, ministrstev in odborov za zunanje zadeve«. Ta naj bi začel delovati proti koncu leta.

Župan kitajskega mesta Baotou Zhao Jiangtao je dejal, da želijo v skladu s kitajsko politiko t. i. svilne poti vzpostaviti povezavo s Črnomljem in poiskati skupne točke sodelovanja. Pri tem, kot piše STA, stavijo na področja trgovine, industrije in turizma. Zanimajo jih tudi različne rešitve pri varovanju okolja. Ker je Bela krajina dokaj okoljsko neokrnjena in zelena, pa bi bila lahko zanimiva tudi za kitajske turiste, je še povedal župan.

Mesto Baotou leži v severno kitajski avtonomni regiji Notranja Mongolija ob mongolski meji. Regija obsega območje približno 55-krat večje od Slovenije, Baotou je njeno po velikosti drugo mesto.

M. Ž.