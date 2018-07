Kolesarka v bolnišnico; smola na kvadrat: najprej požar, zdaj še veter

Včeraj ob 18.54 se je na dolenjski avtocesti, med priključkoma Kronovo in Dobruška vas proti Obrežju, zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženo eno osebno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto so odklopili akumulator, požarno varovali kraj nesreče, z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine in pomagali delavcem DARS-a pri čiščenju cestišča. Poškodovanih ni bilo.

Padla je

Že popoldne je na cesti med Žužemberkom in Gradencem padla kolesarka. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so jo oskrbeli na kraju in odpeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Drevesi na cesto

Sinoči ob 19.17 sta na cesti Soteska - Novo mest,o pri naselju Potok v občini Straža, dve podrti drevesi ovirali promet. Delavci Cestnega podjetja Novo mesto so ju razžagali in odstranili.

Najprej požar, zdaj še veter

Ob 19.40 je v naselju Šmarje v občini Šentjernej razkrilo streho stanovanjske hiše, ki je bila pokrita s folijo zaradi posledic požara. Gasilci PGD Šentjernej so folijo ponovno namestili.

