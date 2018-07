Nova parkirna mesta pri novomeški bolnišnici

21.7.2018 | 09:00

Za paciente in obiskovalce so uredili 66 dodatnih parkirišč. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Splošna bolnišnica Novo mesto je zaključila gradnjo parkirišča med Zdravstvenim domom Novo mesto, upravno stavbo bolnišnice in bolnišnično restavracijo. "Prej makadamsko parkirišče je končno dobilo urejeno podobo in prepotrebna dodatna parkirna mesta. Pacienti in obiskovalci so s tem pridobili dodatnih 66 parkirnih mest, saj bomo zanje razširili obstoječe parkirišče v neposredni bližini glavnega vhoda v bolnišnico," so sporočili iz novomeške bolnišnice.

Dodali so, da bodo zaposleni uporabljali na novo urejena parkirišča ob upravni stavbi in bolnišnični restavraciji.

Obeta se tudi spremenjen režim parkiranja, kar bodo primerno označili. "Novost za paciente in obiskovalce na obstoječem parkirišču bo dodatna blagajna, ki bo po novem sprejemala tudi bankovce - do sedaj je bilo namreč možno plačevati le s kovanci. Dodatna blagajna bo na voljo v mesecu septembru 2018. Na razširjenem parkirišču za paciente in obiskovalce bo možno parkirati od 1. avgusta," še sporočajo iz bolnišnice.

J. A.