Zastoji na meji, na Obrežju in v Metliki boste čakali pol ure

21.7.2018 | 10:20

Foto: B. B., arhiv DL

Novo mesto - Ker smo sredi poletne sezone, je promet po slovenskih cestah, ki vodijo proti morju, pričakovano povečan, prav tako je treba čakati na prestop meje s Hrvaško, tudi na območju, ki ga pokriva Dolenjski list. Po poročanju spletnega portala promet.si je treba na mejnih prehodih Metlika in Obrežje na izstop iz države čakati pol ure.

Sicer so v Hrvaški turistični skupnosti napovedali, da bodo ob vikendih v juliju in avgustu, ko nastajajo največji zastoji, voznikom, ki bodo potovali preko najbolj obremenjenih mejnih prehodov med Hrvaško in njenimi sosedami, delili vodo. Tajo naj bi vodo delili na štirih mejnih prehodih s Slovenijo (Sečovlje, Jelšane, Obrežje in Gruškovje), kot tudi na dveh na meji s Črno goro in Srbijo.