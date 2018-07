Prevažanje ilegalcev ga je drago stalo

21.7.2018 | 11:05

Ibro Delić (desni na fotografiji), na levi tožilec Bogdan Matjašič

Na sodišče so ga pripeljali iz pripora, na rokah je imel lisice, po prebrani sodbi pa sta ga policista odpeljala do slovensko-hrvaške meje, saj so ga za tri leta izgnali iz Slovenije in se sam ne sme gibati po našem ozemlju.

Krško, Slovenska vas - V ponedeljek je pred krškega okrožnega sodnika Gojmirja Pešca stopil 30-letni Ibro Delić iz Novega Travnika v Bosni in Hercegovini, saj so ga pred enim mesecem v bližini gostilne Kalin v Slovenski vasi dobili, ko je prevažal več tujcev, ki niso imeli dovoljenja za vstop v Slovenijo.

Iz novomeške policijske uprave dnevno pošiljajo poročila o tem, koliko ilegalcev so policisti prijeli na zeleni meji, pa tudi na mejnih prehodih ali v njihovi bližini. Zgodba, v kateri je glavno vlogo odigral Delić, se začne v Zagrebu. Tam je namreč v svoj BMW naložil šest državljanov Afganistana, mamo in pet otrok, starih od dve do 18 let.

V Slovenijo so vsi skupaj prispeli ilegalno, in sicer v bližini gostilne Kalin v Slovenski vasi. Obtoženi jih je spustil iz vozila in tam se je njihovo popotovanje končalo, saj so jih prijeli policisti in pristal je v priporu.

Koliko bi zaslužil s prevozom od Zagreba do Italije, kamor naj bi jih dostavil, ni znano, saj naj bi mu plačali šele na cilju.

Tudi o tem, kolikokrat je na ta način tujce že prepeljal čez Slovenijo, na sodišču niso govorili. Kdo bi vedel, morda je bil to celo prvi poskus, ki pa ga bo močno udaril po žepu.

Delić je namreč s krškim tožilstvom podpisal sporazum in se dogovoril za pogojno obsodbo, in sicer eno leto zapora v preizkusni dobi štirih let, poleg tega mora plačati 7.000 evrov denarne kazni, sodno takso in stroške kazenskega postopka, nadaljnja tri leta pa je v naši državi nezaželen.

Tožilec Bogdan Matjašič je pojasnil, da so mu med oteževalne okoliščine šteli, da je prevažal več ljudi, kot bi jih v svojem BMW sploh smel glede na registracijo, da je za lastni zaslužek izrabil stisko prebežnikov, poleg tega jih je sredi noči spustil iz avta. »Med olajševalne okoliščine smo mu šteli, da doslej še ni bil obsojen in da je podpisal sporazum ter tako omogočil, da smo postopek hitreje in ceneje končali.«

V primerih, ko je tujcem izrečena denarna kazen, bi lahko prišlo do težav z izterjavo, zato v takšnih postopkih, ko potekajo pogajanja in je sklenjen sporazum, tožilstvo zahteva jamstvo, da je denar še pred narokom na sodišču na računu zagovornika. Tako je bil tudi v tem primeru, ko je družina Delića (v Bosni in Hercegovini ima nosečo ženo) na poseben račun njegove zagovornice Kristine Jalovec nakazala osem tisočakov za denarno kazen in stroške.

Sodnik Pešec je sporazum sprejel in v sodbi upošteval dogovorjeno.

Ker sta se tako tožilstvo kot obtoženi odpovedala pritožbi, je sodba takoj postala pravnomočna. To je v praksi pomenilo, da so poklicali policista, ki sta Delića odpeljala do meje. Glede na sodbo je jasno, da je naslednja tri leta ne bo smel prestopiti.

Janja Ambrožič